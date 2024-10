Insider: Sané würde gerne bei Bayern bleiben, aber ...

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Wie lange spielt Leroy Sané noch für den FC Bayern?

Die Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern steht weiterhin in den Sternen. Ob der zum Saisonende auslaufende Vertrag des Nationalspielers verlängert wird, steht noch nicht fest. Dessen ist sich auch der Flügelstürmer bewusst, der sich aus diesem Grund bereits nach Alternativen umsieht.

Das Verhältnis zwischen Leroy Sané und dem FC Bayern ist in diesen Tagen durchaus kompliziert. Grund ist das neue Angebot, das der Rekordmeister dem Spieler unterbreitet hat. Dieses soll nicht seinen Wünschen entsprechen. Sané wünscht sich eine Nachbesserung seitens des Vereins. Ob es diese geben wird, ist aber nicht klar.

Aus diesem Grund muss der Flügelstürmer den "Markt im Auge behalten", erklärte "Bild"-Fußballchef Christian Falk gegenüber den englischen Portal "CaughtOffside", dass sich Sané schon mit Alternativen beschäftigen muss.

Olise wird für Sané beim FC Bayern zum Problem

"Er befindet sich immer noch in Gesprächen mit Bayern München und sie bleiben auch seine erste Option. Er würde gerne bleiben, aber er sieht auch, dass es für ihn nicht einfach wird mit Michael Olise in der Mannschaft", sagte der Journalist mit Blick auf den französischen Neuzugang, der Sané schon nach wenigen Wochen den Rang abgelaufen hat.

Was passiert, wenn Sané und der FC Bayern nicht mehr zueinander finden? "Er muss sehen, wie viele Klubs im Sommer wirklich interessiert sind. In der Vergangenheit gab es Gerüchte um Real Madrid, aber ich denke, diese Tür ist geschlossen. Barcelona sucht immer nach ablösefreien Spielern, aber ich bin nicht sicher, ob sie das Gehalt stemmen können. Trotzdem ist das nach wie vor eine Option", fasste Falk zusammen.

Interesse an Sané gibt es zudem in der Premier League. Hier wurden jüngst vor allem der FC Arsenal und Newcastle United genannt. Auszuschließen ist laut Falk keine dieser Optionen. Allerdings gibt es eine Bedingung: "Ich denke, dass sich Sané nur mit einem Verein beschäftigt, der auch in der Champions League spielt."