FC Bayern verkündet Update zu Upamecano, Tel und Kane

Dayot Upamecano vom FC Bayern fällt aus

Dayot Upamecano und Mathys Tel vom FC Bayern müssen in der anstehenden Länderspielphase eine Zwangspause einlegen. Harry Kane reist dagegen zur englischen Nationalmannschaft.

Der FC Bayern hat nach dem 3:3 am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt ein Personal-Update gegeben.

Upamecano plagen laut Vereinsmitteilung "muskuläre Beschwerden im Oberschenkel". Der Innenverteidiger verpasst die Nations-League-Spiele mit der französischen Nationalmannschaft gegen Israel (10. Oktober) sowie Belgien (14. Oktober). Loïc Badé (FC Sevilla) wurde von "Les Bleus"-Coach Didier Deschamps nachnominiert.

Upamecano wurde beim Remis des FC Bayern in Frankfurt in der 90. Minute ausgewechselt, für ihn kam Eric Dier in die Begegnung. Der Abwehrmann hatte zuvor das zwischenzeitliche 2:2 erzielt.

Neben Upamecano muss Tel ebenfalls vorerst kürzertreten. Der Angreifer leide "unter Schulterbeschwerden", wie der FC Bayern verkündete. Der 19-Jährige fehlt der französischen U21-Nationalmannschaft dadurch. Sowohl bei Upamecano als auch bei Tel würde es sich um eine "Vorsichtsmaßnahme" handeln, teilte der Bundesliga-Tabellenführer mit.

"Sky" hatte zuvor berichtet, dass Upamecano beim kommenden Pflichtspiel des FC Bayern schon wieder auf dem Rasen stehen könnte. Die Münchner empfangen am 19. Oktober den VfB Stuttgart. Womöglich ist Tel dann ebenfalls einsatzbereit.

FC Bayern: Harry Kane zur Nationalmannschaft gereist

Der FC Bayern gab am Montagmittag ebenfalls ein Update zu Harry Kane. Der Torjäger musste beim jüngsten 3:3 gegen Eintracht Frankfurt wie schon in der Vorwoche im Topspiel mit Bayer Leverkusen (1:1) vorzeitig vom Platz.

Der 31-Jährige sei nach der Partie bei der SGE direkt zur englischen Nationalmannschaft gereist und sei dort von den Ärzten des Fußball-Verbandes untersucht worden. "Eine genauere Diagnose steht hier noch aus", so der FC Bayern weiter.