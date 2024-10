BVB-Star als Griezmann-Nachfolger bei Atletico?

IMAGO/Ricardo Larreina

Wird Antoine Griezmann bei Atletico Madrid von einem BVB-Star ersetzt?

Geht nach seinem Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft auch die Zeit bei Atletico Madrid für Antoine Griezmann zu Ende? Der Superstar der Rojiblancos wird immer wieder mit einem Wechsel in die MLS in Verbindung gebracht. Beerbt ihn dann ein BVB-Star in der spanischen Hauptstadt?

Wie das spanische Portal "fichajes.com" berichtet, soll Atletico Madrid bei einem möglichen Abgang von Antoine Griezmann BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi als möglichen Nachfolger auserkoren haben.

Der 22-Jährige spielt seit Sommer 2022 für die Schwarz-Gelben, wechselte damals für rund 30 Millionen von RB Salzburg in den Ruhrpott. Nachhaltig durchsetzen konnte sich Adeyemi seither nicht. Zwar ließ der sechsmalige deutsche Nationalspieler seine Klasse immer wieder einmal aufblitzen, Leistungsschwankungen und seine Verletzungsanfälligkeit verhinderten bisher jedoch den kompletten Durchbruch.

Würde Atletico Madrid wirklich 50 Millionen für BVB-Star Adeyemi zahlen?

In der laufenden Saison kommt Adeyemi wettbewerbsübergreifend auf fünf Tore und fünf Vorlagen in acht Partien. Top-Statistiken, die sich in den kommenden Wochen aber wohl nicht mehr verbessern werden. Mit einer Oberschenkelverletzung fällt der Linksfuß (mal wieder) aus.

Trotzdem soll Atletico Madrid bereit sein ca. 50 Millionen Euro für den BVB-Star auf den Tisch zu legen. Griezmann selbst hat in Madrid noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2026. Ein Abschied im kommenden Sommer soll allerdings nicht vollends ausgeschlossen werden.

Zuletzt buhlte Ex-Frankreich-Kollege Olivier Giroud öffentlich um Griezmann. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer spielt mittlerweile für Los Angeles FC. Mit Keeper Hugo Lloris befindet sich zudem ein weiterer Ex-Kollege von Griezmann im Kader.

Für Atletico Madrid absolvierte er bisher insgesamt 400 Spiele. Dabei erzielte er 184 Treffer und legte 89 weitere vor.