FC Liverpool sucht schon Salah-Nachfolger

IMAGO/Steven Halliwell

Mo Salah könnte den FC Liverpool im Sommer 2025 verlassen

Der FC Liverpool muss in Zukunft womöglich ohne Mo Salah planen. Der Vertrag des Superstars läuft nach der Saison aus, ein Abgang des Ägypters ist Stand heute sehr wahrscheinlich. Darauf bereitet sich der Premier-League-Gigant angeblich bereits vor.

Das berichtet das englische Portal "CaughtOffside". Demnach scannen die Reds bereits den Markt, um einen Salah-Abgang im Sommer 2025 mit einer Neuverpflichtungen auffangen zu können. Wen der FC Liverpool dabei im Moment im Auge hat, ist allerdings nicht bekannt.

In den letzten Wochen wurde unter anderem BVB-Profi Karim Adeyemi mit einem Wechsel an die Anfield Road in Verbindung gebracht. Transfer-Insider Fabrizio Romano glaubt allerdings, dass dieses Thema deutlich heißer gemacht wurde, als es in Wirklichkeit ist.

Liverpool-Spur zum BVB aktuell nicht heiß

"Juventus Turin wollte Adeyemi im vergangenen Sommer verpflichten, aber nachdem Karim entschieden hat, in Dortmund zu bleiben, ist nichts Konkretes passiert. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert, aber jetzt gerade ist es zu früh, um über ihn und Liverpool zu sprechen", sagte der renommierte Journalist gegenüber "CaughtOffside".

Ganz ähnlich sieht es laut Romano auch im Fall von Mohammed Kudus von West Ham United aus. Auch er wurde bereits als Salah-Nachfolger in Liverpool gehandelt, doch auch bei ihm ist die Spur nicht sonderlich heiß. "Da gibt es momentan nichts Konkretes zu berichten", versicherte Romano, der von der Gerüchte-Flut rund um die Reds nicht überrascht ist.

"Es wird jeden Tag 100 Gerüchte um Liverpool geben, aber der Verein führt noch keine Gespräche. Im Moment schauen sie auf dem Markt und sprechen gleichzeitig mit Salah", erklärte Romano, dass die Reds nach wie vor auf eine Vertragsverlängerung des ägyptischen Superstars hoffen, sich zeitgleich aber auch auf dessen Abgang vorbereiten.