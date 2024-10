VfB Stuttgart vor irrem Länderspiel-Rekord

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Immer mehr deutsche Nationalspieler kommen vom VfB Stuttgart

Nicht der Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern oder der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen sind derzeit der dominierende Klub, was Abstellungen zur Deutschen Fußball-Nationalmannschaft angeht. Es ist der VfB Stuttgart, der sich mehr und mehr zum Sammelsurium für deutsche Nationalspieler entwickelt hat. Am Freitag könnten die VfB-Stars beim Nations-League-Spiel in Bosnien-Herzegowina (Live-Übertragung bei RTL ab 20:15 Uhr) einen neuen Länderspiel-Rekord aufstellen.

Mit Alexander Nübel, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Angelo Stiller und dem nachnominierten Jamie Leweling stehen im derzeitigen Kader der deutschen Nationalmannschaft nicht weniger als sechs Spieler des VfB Stuttgart.

Theoretisch könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann allen sechs VfB-Spielern am kommenden Freitag zeitgleich Einsätze gewähren. Dann wäre ein neuer Vereinsrekord für die Schwaben erreicht.

Der bisherige Bestwert an deutschen A-Nationalspielern aus Stuttgart, die gleichzeitig in einem Länderspiel auf dem Feld standen, liegt seit über 45 Jahren bei fünf: Am 22. Mai 1979 stand gegen Irland ein VfB-Quintett auf dem Feld, bestehend aus mit Dieter Hoeneß, Walter Kelsch, Karlheinz und Bernd Förster und Hansi Müller. Nun könnten es also sogar sechs Stuttgarter werden.

VfB-Boss blickt mit Stolz auf die Abstellungen

Aus dem Ländle kommen damit mit Abstand die meisten Abstellung zum DFB-Kader in der laufenden Länderspielphase. Zum Vergleich: Während der VfB Stuttgart sechs DFB-Akteure abstellt, sind es vom FC Bayern und Bayer Leverkusen nur jeweils drei.

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zeigte sich voller Stolz über die Entwicklung im Kader des amtierenden Vizemeisters: "Erst mal sind wir glücklich über diese Nominierungen. Das zeigt, dass Sebastian Hoeneß und sein Team in der Individualförderung sehr viel richtig machen. Beeindruckend ist auch das Tempo, in dem die Spieler jeweils weitergekommen sind", wurde der VfB-Macher im "kicker" zitiert.