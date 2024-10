VfB-Star benennt seine größten Stärken

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Angelo Stiller (M.) steht erneut im Kader der deutschen Nationalmannschaft

Zum zweiten Mal wurde Angelo Stiller in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart darf sich berechtigte Hoffnungen machen, schon bald das erste Mal von Beginn an für das DFB-Team aufzulaufen.

In den beiden anstehenden Nations-League-Duellen gegen Bosnien-Herzegowina (Freitag ab 20:15 Uhr live bei RTL) und kommenden Montag gegen die Niederlande (Anstoß 20:45 Uhr) will der 23-Jährige erneut möglichst viele Einsatzminuten sammeln und sich mehr und mehr für die Stammformation von Bundestrainer Julian Nagelsmann aufdrängen.

"Ich habe auch meine Stärke in der Defensive, laufe sehr viel, mache sehr viele Wege zu, und meine Zweikampfquote ist auch nicht so verkehrt. Aber meine eigentlichen Stärken sind ganz klar mit dem Ball, weil ich ihn einfach gerne habe", meinte Stiller voller Selbstvertrauen in einer Medienrunde über seine fußballerischen Skills, die ihn in Stuttgart zur Stammkraft haben reifen lassen.

Stiller ist beim VfB unter seinem großen Förderer Sebastian Hoeneß absolut gesetzt, stand in allen bisherigen zehn Pflichtspielen der Schwaben in der Startformation.

Neues Mittelfeld-Tandem mit Pavlovic vom FC Bayern?

Immer wieder wird er gemeinsam mit Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern als kommender Platzhirsch im zentral-defensiven Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft genannt.

"Beide sind vom Profil her ähnlich. Beide sind technisch stark, beide haben ein gutes Passspiel. Es ist immer gut, solche Jungs im Team zu haben, die hungrig sind und Spaß am Fußball haben", gab es von Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich bereits lobende Worte für die beiden.

Noch stehen Stiller und Pavlovic in der internen Hierarchie hinter den Routiniers Pascal Groß (33 Jahre) und Robert Andrich (30 Jahre). Wie lange diese Hackordnung noch Bestand haben wird, ist offen.

"Wir passen alle vier vom Konstrukt her zusammen. Ich sage nicht, dass ich mit dem einen besser kann als mit dem anderen", meinte Stiller auf die Frage, mit wem er am liebsten in der deutschen Mittelfeld-Zentrale wirbeln würde.