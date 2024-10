Horrorwoche für HSV-Star

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Dennis Hadzikadunic könnte beim HSV aufs Abstellgleis geraten

Dennis Hadzikadunic vom Hamburger SV erlebte eine Woche zum Vergessen. Erst wurde der Innenverteidiger nicht für die bosnische Nationalmannschaft nominiert, dann wurde er auch noch von HSV-Trainer Steffen Baumgart auf die Bank gesetzt.

Hadzikadunic hat den erneuten Sprung in die Nationalmannschaft Bosniens verpasst. Ohne den HSV-Star trifft das Team am Freitag auf Deutschland (Live-Übertragung bei RTL ab 20:15 Uhr) und am Montag auf Ungarn.

"Für Dennis ist die Tür nicht grundsätzlich zu", sagte der neue bosnische Nationaltrainer Sergej Barbarez im "kicker". Gleichzeitig forderte der frühere HSV-Star: "Aber er muss zulegen. Wir erwarten im Trainerteam mehr von ihm."

Gerade in Sachen Leidenschaft sehe Barbarez bei Hadzikadunic noch Luft nach oben, heißt es in dem Fachmagazin.

Beim HSV gehörte Hadzikadunic bis zum vergangenen Spieltag stets zur Startelf. Beim jüngsten 3:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf wurde der 26-Jährige allerdings auf die Bank gesetzt und erst in der Schlussminute eingewechselt.

In den Partien zuvor hatte er zwar nicht enttäuscht, aber auch nicht gerade Sicherheit ausgestrahlt.

Dem "kicker" zufolge könnte Hadzikadunics Degradierung richtungsweisend sein. Schließlich ging der Plan von Trainer Baumgart mit der Rückversetzung von Daniel Elfadli in die Dreierkette und mehr Spielraum für Mittelfeldass Ludovit Reis voll auf.

HSV verlängert Leihe von Hadzikadunic

Hadzikadunic war bereits in der vergangenen Saison vom russischen Erstligisten FK Rostov an den Hamburger SV ausgeliehen. Dort hatte er unter Ex-Trainer Tim Walter einen schweren Stand. Nach dem Trainerwechsel zu Baumgart blühte der Abwehrspieler allerdings auf, sodass die Leihe um ein Jahr verlängert wurde.

"Dennis hat sich im Laufe der vergangenen Saison und vor allem in der Rückrunde unter Steffen Baumgart immer besser auf dem Platz zurechtgefunden und konstant stabile Leistungen abgerufen", sagte HSV-Sportchef Claus Costa damals.