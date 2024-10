Ex-Keeper Nübel überrascht mit Schalke-Aussage

unknown

Michael Langer (r.) und Alexander Nübel spielten drei Jahre lang zusammen (Archivbild aus 2019)

Alexander Nübel hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt. Seine Leihstationen bei der AS Monaco (2021 bis 2023) und beim VfB Stuttgart (seit 2023) zahlten sich voll aus, der Schlussmann ist mittlerweile sogar deutscher Nationalspieler. Seine erste Bundesliga-Station war zwischen 2015 und 2020 aber der FC Schalke 04. Besonders an einen Weggefährten aus dieser Zeit hat Nübel bis heute beste Erinnerungen.

Im Rahmen eines Doppelinterviews mit Torwartkollege Oliver Baumann wurde Alexander Nübel von Verbandsmedien des DFB danach gefragt, welche Personen den größten Einfluss auf seine fußballerische Laufbahn genommen hätten.

Neben der Nennung seines familiären Umfelds wie Eltern, Großeltern und Geschwistern nannte Nübel dabei auch den langjährigen Schalke-Torhüter Michael Langer.

Der mittlerweile 39-Jährige hat in seiner gesamten Zeit bei den Königsblauen seit 2017 zwar lediglich acht Pflichtspiele bestritten, ist aber seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des Profi-Kaders.

Langer hat noch Vertrag bis Sommer 2025 beim FC Schalke 04

"Michael Langer ist einer meiner besten Kollegen. Er ist älter als ich, hat mir viel beigebracht. Ich habe viel von ihm und seiner Familie gelernt", schwärmte Nübel von seinem einstigen Teamkameraden beim FC Schalke 04, mit dem er drei Saisons lang gemeinsam in Gelsenkirchen unter Vertrag stand.

Langer hat auf Schalke in den vergangenen sieben Jahren alle Aufs und Abs miterlebt, stieg als Ersatztorhüter zweimal aus der Bundesliga ab. Er hielt dem Klub dennoch die Treue, was besonders in der Schalker Fanszene sehr großen Anklang fand.

Sein Profi-Vertrag bei den Knappen läuft noch bis Sommer 2025, danach soll er den Königsblauen aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Aktuell ist er hinter Justin Heekeren und Ron-Thorben Hoffmann die Nummer drei im Tor des FC Schalke 04.