Cerci führt TSG bei Köln-Rückkehr zum Sieg

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Selina Cerci schockte ihren Ex-Klub

Stürmerin Selina Cerci hat die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bei ihrem früheren Klub 1. FC Köln zum dritten Saisonsieg geführt.

Die zweimalige Nationalspielerin war am Sonntag beim 3:0 (0:0) im Rheinland an zwei Toren der Kraichgauerinnen beteiligt. Während Hoffenheim die Spitzenplätze zumindest in Sichtweite behält, wartet der FC auch nach dem sechsten Spieltag auf den ersten Saisonsieg.

Cerci, die zu dieser Saison vom FC zur TSG gewechselt war, bereitete in der 48. Minute zunächst die Führung von Ereleta Memeti vor.

Kurz darauf war die 24-Jährige nach einer Vorlage von Memeti mit einem Heber selbst zur Stelle und jubelte über ihr viertes Saisontor (50.). Marta Cazalla Garcia (90.+3) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.