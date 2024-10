6-Tore-Spektakel bei Polen vs. Kroatien

IMAGO/Jakub Porzycki

Wildes Spiel in Polen

Der WM-Dritte Kroatien hat in einem turbulenten Spiel in Polen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Nations-League verpasst.

Das Team um Topstar Luka Modric kam in Warschau zu einem 3:3 (3:2) und liegt mit sieben Punkten hinter Tabellenführer Portugal (10) auf Platz zwei Platz zwei. Polen (4) hat zwar den direkten Vergleich mit den Kroaten verloren, kann aber noch vorbeiziehen.

Der frühere Stuttgarter Borna Sosa (19.), Petar Sucic (24.) und Martin Baturina (26.) drehten im Eiltempo das Spiel, nachdem Polen durch Piotr Zielinski (5.) früh in Führung gegangen war. Jungstar Nicola Zalewski von AS Rom (45.) gelang der Anschlusstreffer für die Polen, bei denen Robert Lewandowski in seinem 156. Länderspiel erst ab der 62. Minute als Joker mitwirkte.

Kurz nach seiner Einwechselung bereitete Lewandowski das 3:3 durch Sebastian Szymanski (66.) vor. Kroatien rettete in Unterzahl nach einer Roten Karte für Torwart Dominik Livakovic (76.) noch das Remis.