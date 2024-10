Wird Wanner Teil des Wirtz-Deals zwischen Bayern und Bayer?

IMAGO/Dawid Figura

U21-Nationalspieler Paul Wanner ist vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen

In den vergangenen Wochen hat sich Paul Wanner mächtig in den Fokus gespielt. Seit der Offensivmann vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehen wurde, blüht er auf. Ob er nochmal nach München zurückkehren wird, ist Stand jetzt offen. Angeblich könnte seine Zukunft auch in Leverkusen liegen.

Neuerdings darf sich Paul Wanner als U21-Nationalspieler bezeichnen. Monatelang hatten sich der Deutsche Fußball-Bund und Österreichs Verband ÖFB um das Top-Talent bemüht, fürs Erste hat der DFB den Zuschlag erhalten.

Schon in seinem zweiten Einsatz mit dem Bundesadler auf der Brust erzielte der 18-Jährige sein erstes Tor, am Dienstag war er beim 3:3 gegen Polen erfolgreich.

Damit knüpfte Wanner nahtlos an seine starken Leistungen in Heidenheim an: Nach neun Pflichtspielen für seinen Leihklub stehen fünf Treffer und zwei Vorlagen zu Buche, entsprechend rasant steigt der Marktwert des Teenagers momentan.

Beim FC Bayern wird man nicht müde zu betonen, dass man mittel- bis langfristig mit dem Eigengewächs, das seit 2018 im Verein ist, plant. Sein Arbeitspapier an der Säbener Straße ist noch bis 2027 gültig.

Doch die Lockrufe aus dem In- und Ausland werden lauter. Champions-League-Sieger Real Madrid soll Wanner ebenso auf der Liste haben wie die Premier-League-Giganten FC Arsenal, FC Liverpool und Manchester City.

Verrechnet der FC Bayern Paul Wanner im Wirtz-Deal?

Laut "Sky" könnte der umworbene Spielmacher aber auch in der Bundesliga bleiben - als Teil eines spektakulären Deals.

Demnach hängt Wanners Zukunft auch mit der von Florian Wirtz zusammen. Der Unterschiedsspieler von Bayer Leverkusen ist erklärter Wunschkandidat beim FC Bayern, würde allerdings weit über 100 Millionen Euro kosten.

Um den Transfer stemmen zu können, wäre eine Verrechnung von Wanner womöglich eine Option, berichtet "Sky". Ob beim amtierenden Meister Interesse an einem solchen Geschäft bestehen würde, ist derweil unklar.

Auch Wirtz ist noch bis 2027 gebunden. Er könnte der teuerste Bundesliga-Profi aller Zeiten werden.