VfB Stuttgart und SC Freiburg im Transfer-Duell

IMAGO/Seskimphoto

Anthony Dennis (l.) soll beim VfB Stuttgart und beim SC Freiburg auf dem Zettel stehen

Anthony Dennis von Göztepe ist einer Shootingstars der türkischen SüperLig. Der 20 Jahre alte Nigerianer hat nun offenbar das Interesse von den beiden Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und SC Freiburg geweckt. Auch aus Frankreichs Ligue 1 gibt es wohl Lockrufe.

Wie das türkische Portal "NTV Spor" berichtet, steht Anthony Dennis sowohl beim VfB Stuttgart als auch beim SC Freiburg auf dem Zettel.

Demnach ist davon auszugehen, dass das Bundesliga-Duo spätestens im Frühjahr 2025 Kontakt zu dem defensiven Mittelfeldspieler aufnimmt.

Neben den Stuttgartern und den Freiburgern sollen auch die beiden französischen Klubs FC Toulouse und OSC Nizza die Fühler nach Dennis ausstrecken.

Anthony Dennis startet in der Türkei durch

Der Youngster war im Januar 2023 ablösefrei von der nigerianischen Nachwuchsakademie Abuja zu Göztepe gewechselt.

Bereits in der Saison 2023/2024 schaffte Dennis den Sprung zu den Profis des damaligen Zweitligisten. In der Rückrunde stand er fast in allen Partien in der Startelf und hatte somit großen Anteil am Aufstieg von Göztepe.

Auch in der SüperLig ist Dennis aktuell gesetzt. Die Nachwuchshoffnung hat bislang alle Spiele von Beginn an bestritten und noch keine einzige Spielminute verpasst.

Verlässt Stiller den VfB Stuttgart?

Mit zwölf Punkten aus den ersten sieben Ligaspielen legte Aufsteiger Göztepe einen starken Start in die neue Saison hin. Das Team von Trainer Stanimir Stoilow liegt derzeit auf dem sechsten Platz der SüperLig-Tabelle.

Anthony Dennis ist vertraglich noch bis 2027 an Göztepe gebunden. Wie hoch die Ablöse für den Nigerianer ausfallen würde, ist unklar.

Der VfB Stuttgart ist derzeit im defensiven Mittelfeld mit Angelo Stiller, Kapitän Atakan Karazor und Yannik Keitel stark besetzt. Nationalspieler Stiller wurde zuletzt allerdings mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.