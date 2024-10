FC Bayern spart Millionensumme dank Tuchel-Wechsel

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Kappt seine letzte Verbindung zum FC Bayern: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel wird Nationaltrainer Englands - eine Nachricht, die man am Mittwoch auch beim FC Bayern mit Freude vernommen haben dürfte. Denn: Der deutsche Rekordmeister spart jede Menge Geld ein.

Thomas Tuchel und der FC Bayern, das passte nie wirklich zusammen. Der FIFA-Welttrainer von 2021 scheiterte in München krachend, gewann mit dem Seriensieger lediglich in der Saison 2022/23 die Meisterschaft - und die nur mit Ach und Krach und dank der unfreiwilligen Hilfe des BVB.

Schon im Frühjahr hatten die Bosse an der Säbener Straße entschieden, zur neuen Spielzeit nicht mehr länger mit dem 51-Jährigen zusammenarbeiten zu wollen. Vorerst blieb Tuchel allerdings auf der Gehaltsliste des FC Bayern, da sein Vertrag noch bis Juni 2025 gültig war.

Als sich dann der englische Fußballverband (FA) bezüglich einer möglichen Tuchel-Verpflichtung meldete, zeigte sich der FC Bayern schnell gesprächsbereit. Eine Ablösesumme wurde nicht gefordert - aus gutem Grund.

Durch den Wechsel sparen sich die Münchner ohnehin schon jede Menge Geld. Tuchel soll zudem die Zusage der Bosse erhalten haben, bei einer neuen Trainer-Option die Freigabe zu erhalten, hatte unter anderem "Bild" berichtet.

Thomas Tuchel mit England auf Titelmission

Wie nun "Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtet, sind es fünf Millionen Euro weniger, die der FC Bayern an den Übungsleiter überweist, der ab dem 1. Januar 2025 seine Arbeit auf der Insel beginnen wird. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sind es immerhin 4,5 Millionen Euro.

In England besitzt Thomas Tuchel laut Medienberichten zufolge einen Vertrag bis 2026, also bis nach der Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA. Das erklärte Ziel: Mit dem 51-Jährigen wollen die Three Lions endlich den ersten Titel seit 1966 gewinnen.

Das erste mediale Echo auf die Entscheidung der FA, in Thomas Tuchel einen Deutschen mit der Titelmission zu beauftragen, fiel derweil unterschiedlich aus. "Der englische Fußball sollte den explosivsten, dynamischsten, charismatischsten und unmöglich groß und schlaksigsten Trainer, der je in der Premier League für Furore gesorgt hat, wieder willkommen heißen", plädierte etwa die "Sun". Der "Mirror" zeigte sich weitaus skeptischer: "Das bedeutet, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer des größten Rivalen Englands geleitet wird, da zum ersten Mal ein Deutscher das Kommando übernimmt."