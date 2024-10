Medien: Flick plant drei Mega-Transfers zum Nulltarif

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hansi Flick und der FC Barcelona haben auf dem Transfermarkt angeblich Großes vor

Wilde Gerüchte um Hansi Flick und den FC Barcelona: Angeblich plant der spanische Spitzenklub im Sommer 2025 drei absolute Top-Transfers, von denen keiner auch nur einen einzigen Euro kosten soll. Betroffen könnte davon unter anderem der FC Bayern sein.

Wie das spanische Portal "fichajes.net" behauptet, wollen die Verantwortlichen des FC Barcelona im kommenden Sommer in großem Stil auf dem Transfermarkt zuschlagen, ohne sich dabei finanziell weit aus dem Fenster zu lehnen. Geplant sind bei Barca demnach drei Top-Verpflichtungen zum Nulltarif.

Auf der "Umsonst-Wunschliste" stehen auch zwei Profis des FC Bayern: Joshua Kimmich und Leroy Sané. Die Verträge der beiden Nationalspieler laufen in München nach der Saison 2024/25 aus. Einigt man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung, könnten sie den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlassen. Ab Januar dürfen sie mit anderen Klubs Vertragsgespräche führen.

Das wollen die Bayern-Bosse allerdings um jeden Preis verhindern. Sowohl mit Sané als auch mit Kimmich haben die Verantwortlichen schon über die Zukunft gesprochen. Eine Einigung wurde bisher aber nicht erzielt. Das lässt die Tür für einen Abschied zumindest theoretisch sperrangelweit offen.

Lewandowski-Ersatz ebenfalls auf Barca-Wunschliste

Etwas anders ist der Fall beim dritten Spieler gelagert, der laut "fichajes" auf der Barca-Wunschliste steht. Dabei handelt es sich um Stürmer Jonathan David vom französischen Erstligisten OSC Lille.

Der Name des treffsicheren Knipsers (76 Tore in 153 Ligue-1-Spielen) wird schon seit Jahren bei den größten Vereinen der Welt gehandelt. Auch der FC Bayern und der BVB wurden in der Vergangenheit mit ihm in Verbindung gebracht.

Ein Abschied des kanadischen Nationalspielers nach der Saison gilt als mehr oder minder sicher. Bei Barcelona könnte der 24-Jährige eher früher als später in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten, der noch unverzichtbar ist, den Großteil seiner Karriere mit seinen 36 Jahren aber schon hinter sich hat.