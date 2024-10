Onyeka steht FC Augsburg trotz Horror-Trip zur Verfügung

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

FCA-Coach Jess Thorup kann Frank Onyeka einsetzen

Augsburgs Trainer Jess Thorup kann am Samstag (15:30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg Nigerias Nationalspieler Frank Onyeka einsetzen - trotz dessen abenteuerlicher Länderspielreise. "Er hat erzählt, dass es ein Wahnsinn war, 14, 16 Stunden ohne Essen und Trinken. Er ist am Donnerstagmorgen zurückgekommen. Es ist alles okay. Er ist voll fokussiert auf Freiburg", sagte Thorup zum Horror-Trip seines Profis.

Onyeka war mit der nigerianischen Nationalmannschaft am Flughafen der libyschen Stadt Al-Abraq 24 Stunden festgehalten worden. Die Super Eagles um Onyeka und den Leverkusener Victor Boniface boykottierten daraufhin das Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen Libyen.

Verzichten muss der FCA allerdings auf Verteidiger Keven Schlotterbeck, der sich vor der Länderspielpause beim 2:1 gegen Gladbach am Oberschenkel verletzt hatte. Man werde, so Thorup, "kein Risiko eingehen". Zudem sind Ruben Vargas, Robert Gumny und Mads Pedersen noch nicht einsatzfähig.

Trotzdem fordert Thorup auswärts den ersten Punkt. Das sei "sehr wichtig. Wir müssen eine bessere Leistung bringen." Die bisherigen beiden Auswärtsspiele in Heidenheim und Leipzig hatte der FCA jeweils 0:4 verloren. "Ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen vom Gladbach-Spiel mitnehmen", sagte der Däne.

Thorup ist seit einem Jahr Trainer der Augsburger. Er sei "mit den meisten Dingen zufrieden", werde sich aber natürlich "nicht zurücklehnen", sagte der 54-Jährige zu seiner bisherigen Zeit beim FCA. In dieser Saison seien "mehr Punkte möglich gewesen. Das war okay, aber nicht mehr. Wir müssen einige Schritte nach vorne gehen."