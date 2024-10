Warum Bayerns Stadion erneut pink leuchten wird

imago/sport.de

Die Heimstätte des FC Bayern leuchtet normalerweise nicht pink (Bildmontage)

Der FC Bayern hat am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart (4:0) mit einem Sieg nicht nur sportlich ein Zeichen gesetzt, sondern auch über den Fußball hinaus! Deshalb wurde die Allianz Arena mit dem Abpfiff des Spiels gegen die Schwaben in ungewöhnlicher Farbe beleuchtet: Pink! Und auch am Sonntag wird sie noch einmal pink erstrahlen.

Ob sich wohl einige Zuschauer nach dem Spiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart auf dem Nachhauseweg gewundert haben, warum die sonst bei Abendspielen eigentlich in Rot beleuchtete Allianz Arena plötzlich pink erstrahlt? Gut möglich. Doch genau dies ist so vom deutschen Rekordmeister so gewollt gewesen.

Denn dieser setzte mit dem eigenen Heimstadion ein wichtiges Zeichen, um auf Brustkrebsvorsorge hinzuweisen. Anlässlich des weltweiten "Breast Cancer Awareness Month" erleuchteten die LEDs der Außenfassade also in ungewöhnlichem Pink.

"Für den FC Bayern ist Krebsvorsorge ein gesellschaftspolitisch relevantes Thema, bei dem wir uns einbringen wollen", erklärte Bayerns stellvertretender Vorstandsboss Michael Diederich, der derzeit als möglicher Nachfolger für den angezählten FCB-Chef Jan-Christian Dreesen gehandelt wird, bereits im Vorfeld

Doch nicht nur nach dem Herrenspiel erleuchtete die Allianz Arena in neuem Glanz, sondern auch schon einige Minuten nach Anpfiff der Partie der Bayern-Frauen am Sonntag (Anstoß: 18:30 Uhr) wird das der Fall sein. Ab 19 Uhr wird auch hier die Arena in pink strahlen, teilte der Klub mit.

FC Bayern mit Sondertrikot

"Krebsvorsorge darf kein Tabuthema sein. Nachdem wir uns bereits im letzten Jahr dafür engagiert haben, erreichen wir auch in diesem Jahr mit den FC Bayern Frauen sehr viele jungen Mädchen und Frauen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen", sagte Bianca Rech, die Direktorin der Bayern-Frauen.

Diese hatten bereits vor einer Woche auf den "Breast Cancer Awareness Month" hingewiesen, indem sie im Spitzenspiel in Wolfsburg (0:2) mit Sondertrikots aufliefen, die die Farbe Pink enthielten und nun für einen guten Zweck versteigert werden sollen. Designt wurden die Spezial-Jerseys von Ex-Top-Model-Siegerin Lena Gercke.