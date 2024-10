"Nackenschlag" gegen Bayern: Hoeneß kündigt Konsequenzen an

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hoeneß (vorn) verlor mit dem VfB Stuttgart deutlich beim FC Bayern

Beim FC Bayern kann man mal verlieren, das weiß auch Sebastian Hoeneß. Doch die deutliche 0:4-Pleite am Samstagabend wollte der Trainer des VfB Stuttgart keinesfalls so stehen lassen - so sehr die Zeit auch drängt vor der nächsten großen Aufgabe in der Champions League.

Sebastian Hoeneß hat nach der 0:4-Niederlage des VfB Stuttgart beim FC Bayern Konsequenzen angekündigt. "Das werden wir analysieren müssen, und auch wenn es am Dienstag schon weitergeht, können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen", bereitete er seine Spieler auf eine deutlichen Ansprache vor.

Alle vier Gegentore hatten die Schwaben in der letzten halben Stunde kassiert, brachen dabei trotz eines ordentlichen Starts auseinander und wurden am Ende gar von den Gastgebern vorgeführt. Das musste auch Hoeneß eingestehen.

"Es war ein hochverdienter Sieg", gab der Coach zu und fügte an: "Nach einem 0:4 hast du nicht viele Argumente".

Das sah auch VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth so. "Das war eine verdiente und deutliche Niederlage und schon auch ein Nackenschlag", sagte er und erkannte "insgesamt zu wenig Überzeugung, zu wenig Konsequenz, zu wenig Entschlossenheit. Das müssen wir schnell verarbeiten und aufarbeiten."

VfB Stuttgart vor "mega Aufgabe" in der Champions League

VfB-Keeper Alexander Nübel, der mit einigen starken Paraden eine noch höhere Pleite verhinderte und dafür von sport.de noch die beste Note der Stuttgarter Mannschaft bekam, meinte: "In 30 Minuten kassieren wir vier Gegentore, was natürlich nicht geht und sehr weh tut."

Immerhin: Die VfB-Fans bedachten die mit hängenden Köpfen in die Kurve schreitenden Verlierer mit aufmunterndem und tröstendem Applaus. Diesen haben die Stuttgarter auch nötig, denn schon am Dienstagabend (21 Uhr) müssen die Mannen von Hoeneß in Turin gegen Juventus in der Champions League ran.

Nübel betonte, er freue sich schon auf die "mega Aufgabe" in Italien. "Wir haben wieder ein gutes Spiel vor der Brust. Ein Champions-League-Abend in Turin - es gibt Schlechteres", sagte der Torwart.