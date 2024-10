Terzic bei nächstem Premier-League-Klub gehandelt

IMAGO

Edin Terzic ist seit Sommer nicht mehr Trainer beim BVB

Nach seinem Aus bei Borussia Dortmund wurde Edin Terzic bereits bei zahlreichen Topklub gehandelt. Mit West Ham United streckt nun offenbar ein weiterer Interessent die Fühler nach dem ehemaligen BVB-Coach aus.

Wie "Sky" berichtet, ist Edin Terzic ein Kandidat bei West Ham United. Bei dem Premier-League-Klub steht Teammanager Julen Lopetegui nach dem enttäuschenden Saisonstart stark in der Kritik.

Die Hammers liegen derzeit nur auf dem 15. Tabellenplatz im englischen Oberhaus. Nach acht Spieltagen stehen gerade einmal acht Punkte auf dem Konto.

Sollte sich West Ham tatsächlich von Lopetegui trennen, könnte das Terzic auf den Plan rufen, heißt es.

Der frühere BVB-Coach war bereits von 2015 bis 2017 als Co-Trainer von Slaven Bilic bei den Londonern angestellt.

Nachdem der BVB in der vergangenen Bundesliga-Saison nur auf Platz fünf landete und im DFB-Pokal bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, trennten sich die Bosse im Sommer von Terzic. Das Erreichen des Champions-League-Finales konnte ihn nicht retten.

Zuletzt wurde Terzic bereits bei Manchester United als Nachfolger von Erik ten Hag gehandelt. Die "Sun" hatte berichtet, dass der Name des 41-Jährigen "überraschend" auf einer Shortlist der Red Devils aufgeführt wird.

Terzic habe "viele Bewunderer am Old Trafford" und wäre eine "unerwartete, aber kluge" Lösung, sollte United ten Hag entlassen, so der Bericht.

Auch bei der AC Mailand soll Terzic Thema sein. "Sky" zufolge steht der Coach bereits mit Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic in Kontakt.

Terzic öffnet Tür für neuen Job

Terzic selbst hatte zuletzt angekündigt, dass er ins Trainergeschäft zurückkehren will. "Ich bin bereit für das nächste Kapitel in meiner Karriere. Ich habe nachgedacht und mich vorbereitet, habe überlegt, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist und welche Dinge ich nicht wiederholen möchte. Ich weiß nicht, wo und wann das nächste Kapitel beginnen wird, aber ich will bereit sein", schrieb er in einer Kolumne für "Coaches Voice".

Am Dienstagabend könnte Terzic weitere Hinweise über seine Zukunft liefern. Beim Champions-League-Spiel zwischen Real Madrid und dem BVB steht der 41-Järhige laut "Sky" als Experte für "Amazon" vor der Kamera.