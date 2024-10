Gosens reagiert emotional auf Hummels' Horror-Debüt

IMAGO/Maurizio Borsari

Robin Gosens schenkt Mats Hummels nach dessen Horror-Debüt Trost

Nach seinem Abschied vom BVB heuerte Mats Hummels in Italien bei der AS Rom an. Dort läuft es für den erfahrenen Innenverteidiger bislang jedoch alles andere als rund. Erst musste er wochenlang auf sein Debüt warten - und als es in Florenz dann endlich so weit war, unterlief ihm kurz nach seiner Einwechslung direkt ein bitteres Eigentor. Endstand: 1:5. Landsmann Robin Gosens, am Sonntag noch Hummels' Gegenspieler, schenkt dem Unglücksraben Trost.

"Es hat mir unfassbar leidgetan für ihn. Er geht ja generell gerade nicht durch eine sehr einfache Zeit. Das wünschst du keinem", erklärte Gosens im Podcast "Copa TS".

Erst Anfang September war der einstige Abwehrboss von FC Bayern und Borussia Dortmund zu dem italienischen Traditionsverein gewechselt. Bis zum 9. Spieltag hatte Hummels dort noch keinen Pflichtspiel-Einsatz.

"Schade für ihn. Sehr, sehr schade. Im Fußball ist es halt manchmal verhext", zeigte Gosens Mitgefühl.

Direkt nach dem Schlusspfiff habe er sich mit Hummels noch auf dem Feld unterhalten und sich erkundigt, wie es ihm in Rom gehe.

"Er meinte, dass er sich sofort in die Stadt verliebt hat, aber dass er es sich natürlich anders vorgestellt hat auf sportlicher Ebene. Ich hoffe, dass er einfach ankommt", berichtete Gosens, der selbst erst auf den allerletzten Drücker von Union Berlin nach Florenz transferiert worden war.

Mit seinem neuen Klub steht der 30-Jährige überraschend auf Tabellenplatz vier der Serie A, während Hummels mit der Roma als Elfter im Mittelfeld festhängt. Womöglich nehmen die Giallorossi nun einen zweiten Trainerwechsel vor.

Hummels mit Model-Begleitung beim Ballon d'Or

Am Montag konnte Hummels immerhin schon wieder lächeln. Der Ex-Dortmunder zeigte sich beim Ballon d'Or in Paris gemeinsam mit dem Model Nicola Cavanis. Die beiden grinsten auf dem Roten Teppich der Preisverleihung Arm in Arm vor den Fotografen.

Bei der Wahl erreichte Hummels einen geteilten 29. Platz. Die 25 Jahre alte Cavanis ist als Influencerin (1,9 Millionen Follower) und Model aktiv.