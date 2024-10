Sieb und Vidović wollen den FC Bayern ärgern

IMAGO/Andreas Hannig

Armindo Sieb spielt in dieser Saison leihweise für den 1. FSV Mainz 05

In der zweiten Runde des DFB-Pokals muss der FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 ran. Dabei trifft der deutsche Rekordmeister mit Armindo Sieb und Gabriel Vidović gleich auf zwei Spieler, die eigentlich bei den Münchnern unter Vertrag stehen.

Dass die beiden Youngster besonders motiviert sind, dürfte deswegen auch keine Überraschung sein. Das machten beide in einem Gespräch mit "fcbayern.com" deutlich.

"Dass wir direkt auf den Verein treffen, der uns verliehen hat, ist für Armindo und mich natürlich eine coole Sache und sehr besonders", erklärt Vidović, der in der letzten Spielzeit auf Leihbasis in der Heimat für Dinamo Zagreb auf Torejagd ging. Während der Kroate bisher nur zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga kam, konnte Armindo Sieb bereits deutlich mehr auf sich aufmerksam machen.

Bayern-Leihgabe Sieb: "Natürlich möchte ich treffen!"

Der U21-Nationalspieler erzielte in der laufenden Saison bereits zwei Treffer und will im DFB-Pokal nun den großen FC Bayern ärgern: "Das wird am Mittwoch eine riesige Herausforderung. Jeder möchte gegen Bayern spielen. Ich halte einen Sieg für unheimlich schwer, aber möglich. Natürlich möchte ich treffen - auch wenn es der Verein ist, der mich ausgeliehen hat."

"Bayern hat natürlich einen breiten Kader mit Ausnahmespielern, das wird ihnen nichts ausmachen. Wir sind englische Wochen zwar nicht gewohnt, aber durch das Freitagsspiel können wir uns jetzt noch fokussierter und konzentrierter auf den Mittwoch vorbereiten", so der 21-Jährige weiter.

Für Sieb birgt der DFB-Pokal sowohl schöne als auch schlechte Erinnerungen. Im Oktober 2020 feierte er sein Debüt für die Profimannschaft des FC Bayern beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Düren. "Es war ein wahnsinniges Gefühl, für die erste Mannschaft des FC Bayern aufzulaufen", erinnert sich Sieb noch heute.

Leider verletzte sich der Offensivspieler in diesem Spiel schwer und musste eine längere Zeit pausieren: "Man weiß nicht, wie es weitergegangen wäre, wenn ich mich nicht verletzt hätte. Aber ich bin froh, wie es gelaufen ist und fühle mich jetzt sehr wohl in Mainz. Es ist eine Ehre, für diesen Verein in der höchsten Liga zu spielen."