Insider ordnet Torwart-Gerüchte rund um den FC Bayern ein

Manuel Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft aus

In der Torhüter-Frage des FC Bayern wird in naher Zukunft offenbar keine Entscheidung fallen.

Gerüchte um eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags mit Manuel Neuer noch im Jahr 2024 entsprechen laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg nicht den Tatsachen. "Das ist Quatsch", so der Insider in der Sendung "Transfer Update".

Erste konkrete Gespräche mit der Neuer-Seite könnten zwar bis Ende Dezember stattfinden, so Plettenberg. "Zwischen Januar und März 2025 soll es dann eine Entscheidung geben."

Sollte es nicht zu einer weiteren Zusammenarbeit mit Neuer kommen, sei der derzeit an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel weiter der "Top-Favorit" bei der Nachfolgersuche, betonte Plettenberg. Bis April könne der FC Bayern den 28 Jahre alten Nationaltorhüter "ablösefrei" aus Schwaben zum Saisonende zurück nach München beordern.

"Nichts dran" sei laut Plettenberg an "sehr, sehr offensiven Berichten" aus Spanien, Keeper Diogo Costa vom FC Porto werde im kommenden Sommer zum FC Bayern wechseln. "Alle Quellen sagen, dass dieser Wechsel nicht stattfinden wird", betonte der Journalist.

FC Bayern: Lothar Matthäus stellt Manuel Neuer in Frage

Die T-Frage an der Säbener Straße könnte wegen Neuers wackliger Leistungen zuletzt durchaus brisant werden.

"Ich will Manuel nichts Böses, aber er ist im Moment nicht der Rückhalt für die Mannschaft, wie er es in der Vergangenheit war. Manuel Neuer ist gerade nicht Manuel Neuer", sagte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zuletzt bei "Bild". Der 38-Jährige gebe der Abwehr des FC Bayern derzeit "keine Sicherheit", so der Weltmeister von 1990.

Trotzdem gelte Neuers Verlängerung intern als "Formsache", schrieb "Sport Bild". Es hieß, Neuers neuer Vertrag könnte leistungsbezogener gestaltet sein als sein bisheriger Kontrakt. Unter dem Strich soll der langjährige Kapitän aber wohl weiterhin auf seine 20 Millionen Euro Jahresgehalt kommen können.