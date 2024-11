Sorgt dieses Bayern-Talent für einen Graz-Coup beim BVB?

IMAGO/GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Lovro Zvonarek ist vom FC Bayern an Sturm Graz verliehen

Die Rückrunde der Bundesliga-Saison 2023/24 stand beim FC Bayern ganz im Zeichen des rasanten Aufstiegs von Aleksandar Pavlovic. Im Schatten des Überfliegers verdiente sich allerdings auch ein anderer Youngster der Münchner seine ersten Meriten bei den Profis - nun trifft Lovro Zvonarek in der Champions League auf den BVB.

Fünf Partien absolvierte Lovro Zvonarek 2024 für die Profis des FC Bayern, gerade im Saison-Endspurt räumte der damalige Trainer Thomas Tuchel dem 19-jährigen Mittelfeldspieler immer wieder Chancen ein, die der Kroate durchaus zu nutzen wusste.

Nach der Saison entschied man sich in München allerdings dazu, dass der Schritt zum festen Bestandteil des Profiteams des deutschen Fußball-Rekordmeisters noch etwas zu groß sein würde. Zvonarek wurde für ein Jahr an den österreichischen Erstligisten Sturm Graz verliehen, wo er laut Bayerns Sportdirektor Christoph Freund "die nächsten Schritte" machen sollte, "indem er Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League" sammelt.

In der bayerischen Landeshauptstadt werde man den Weg des kroatischen Junioren-Nationalspielers weiter "eng begleiten", verkündete Freund bei der Bekanntgabe des Deals zudem.

Talent des FC Bayern "definitiv auf einem guten Weg"

Was Freund und Co. bislang von Zvonarek zu sehen bekommen haben, dürfte den Bossen des FC Bayern durchaus gut gefallen haben. Den Schritt zum Stammspieler hat Zonarek zwar noch nicht gemeistert, in 18 möglichen Pflichtspielen stand er aber 16 Mal auf dem Rasen. Beim 2:1-Sieg gegen den Linzer ASK erzielte das Bayern-Talent unlängst seinen ersten Treffer in der österreichischen Liga.

"Er ist definitiv auf einem guten Weg", urteilte Andreas Schicker, der bis Oktober als Geschäftsführer Sport in Graz tätig war, ehe er zur TSG 1899 Hoffenheim wechselte, bei "Sky" über Zvonareks Start in Österreich. Er traue ihm "sehr viel zu".

Im Oberhaus der Alpenrepublik liegt Zvonarek mit Graz derzeit auf Kurs Titelverteidigung, in der Champions League lief es bislang hingegen deutlich schlechter, auch wenn man sich gegen Stade Brest (1:2), den FC Brügge (0:1) und Sporting CP (0:2) solide schlug. Nun wartet am Dienstagabend (21 Uhr) das schwere Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund.

Auch für Zvonarek eine Partie, die einen ganz besonderen Reiz ausübt. "Mir ist jedes Spiel wichtig und ich denke immer nur an das nächste Spiel. Aber natürlich freue ich mich auf jedes Spiel in der Champions League, vor allem gegen Dortmund im Westfalenstadion", führte das flexibel einsetzbare Talent Ende Oktober bei "web.de" aus. "Wir spielen Fußball für die Zuschauer. Es ist toll, wenn das Stadion voll ist."

Zukunft beim FC Bayern? "Niemand weiß, was morgen sein wird"

Eine Kulisse, die Zvonarek sicher nur zu gerne dazu nutzen würde, um zu beweisen, dass er auch gegen einen Top-Gegner aus Deutschland Akzente setzen kann. Sollte dies gelingen, würde wohl auch eine Rückkehr nach München im kommenden Sommer wahrscheinlicher werden.

"Niemand weiß, was morgen sein wird. Ich fokussiere mich aufs Jetzt und schaue dann, was im Sommer passiert", ließ sich Zvonarek im "web.de"-Interview zwar mit Blick auf seine Zukunft nicht weiter in die Karten schauen, die Ansprüche des Rechtsfußes dürften allerdings kaum in Graz enden.