Ex-BVB-Meisterheld feiert irres Comeback mit 46 Jahren

imago sportfotodienst

Antonio da Silva (r.) feierte mit dem BVB zwei Meistertitel

Im März 2012 stand Antonio da Silva zum insgesamt 168. und letzten Mal in seiner Profi-Karriere in einem Bundesliga-Spiel auf dem Feld, zum 27. Mal davon im Trikot von Borussia Dortmund. Er spielte unter anderem an der Seite von Kevin Großkreutz, der ihn zwölfeinhalb Jahre später zu einem Comeback in der Westfalenliga überredete.

Seit drei Wochen schnürt der Brasilianer, mittlerweile 46 Jahre jung, wieder die Fußballschuhe, läuft gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz beim SV Wacker Obercastrop in der sechstklassigen Westfalenliga auf.

Da Silva sorgte dabei Mitte Oktober bei seiner Premiere direkt für Furore, als er beim erfolgreichen Gastspiel beim DSC Wanne-Eickel zum 3:0-Endstand für seine Farben traf. Eine Woche später netzte der dreimalige deutsche Meister schon wieder, dieses Mal per direkt verwandeltem Freistoß.

Am zurückliegenden Wochenende stand der Mittelfeldspieler zwar nicht im Aufgebot von Wacker Obercastrop. Das Engagement des Mittvierzigers soll aber noch weiter gehen - mindestens einmal bis zur Winterpause.

Gegenüber Vereinsmedien sprach der Ex-BVB-Star über seine Rückkehr auf den Fußballplatz, nachdem er seine Profi-Karriere einst im Jahr 2013 im Trikot des damaligen Zweitligisten MSV Duisburg beendet hatte.

Da Silva wurde dreimal Deutscher Meister

"Nach so vielen Jahren wieder auf dem Platz zu stehen, ist eine Herausforderung. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft und dem Verein helfen kann." Der spielende Co-Trainer beim SV Wacker Obercastrop, Kevin Großkreutz, zeigte sich hellauf begeistert, dass es tatsächlich geklappt hat mit der Reaktivierung seines ehemaligen Teamkollegen bei Borussia Dortmund.

"Mich freut es, dass er das macht. Man hat gesehen, was er noch am Ball und wie er der Mannschaft helfen kann. Ich hoffe, dass er noch ein paar Tore erzielt", so der 2014er-Weltmeister über den Mittelfeldmann.

Antonio da Silva wurde in seiner Profi-Karriere gleich dreimal deutscher Meister, 2007 mit dem VfB Stuttgart sowie 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund. In der Bundesliga spielte er zudem noch für den 1. FSV Mainz 05 und den Karlsruher SC.