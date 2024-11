Wechsel-Hammer? Real drückt bei Alonso aufs Gaspedal

IMAGO/Simon Stacpoole

Verlässt Xabi Alonso Bayer Leverkusen im nächsten Sommer?

Erfolgstrainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen steht bei zahlreichen Spitzenklubs in Europa ganz oben auf dem Zettel. Schon lange wird auch Real Madrid großes Interesse nachgesagt. Nun drücken die Königlichen angeblich aufs Gaspedal.

Champions-League-Sieger Real Madrid will im kommenden Sommer auf dem Trainerposten einen bemerkenswerten Wechsel vollziehen. Nachdem zuletzt die spanische "Sport" berichtete, legt nun auch "Sport Bild" nach: Klub-Boss Florentino Pérez soll sich schon festgelegt haben, die Zusammenarbeit mit Top-Trainer Carlo Ancelotti nach der aktuellen Saison zu beenden, um ihn durch Bayer Leverkusens Xabi Alonso zu ersetzen.

Ancelottis Vertrag läuft bei Real Madrid eigentlich noch bis 2026. Dem Italiener werde aber nicht zugetraut, noch einmal an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen zu können. Spätestens seit der heftigen Klatsche im Clásico gegen den FC Barcelona sind die Zweifel in der Hauptstadt da.

Alonso gilt unterdessen schon seit längerem als absolute Wunschlösung von Pérez, ab Sommer 2025 soll er dann den Umbruch bei den Königlichen vollziehen.

Real Madrid will schnelle Einigung mit Alonso erzielen

Nach Angaben von "Sport Bild" sei es nahezu ausgeschlossen, dass Pérez seine Meinung in Bezug auf den angepeilten Trainerwechsel noch einmal ändert. Vielmehr wolle er noch vor Beginn der Rückrunde - in der Bundesliga beginnt sie am 18. Januar, in Spanien eine Woche zuvor - eine Einigung mit Xabi Alonso erzielen.

Da auch Alonso beim Werksklub noch bis 2026 gebunden ist, müsste Real Madrid die Ablöse für den Leverkusener Double-Trainer frei aushandeln.

Für den 42-Jährigen wäre ein Wechsel an die Seitenlinie der Madrilenen zugleich eine Rückkehr. Als Profi diktierte er zwischen 2009 und 2014 das Mittelfeld von Real, ehe er zum FC Bayern wechselte. Nach seinem Karriereende kehrte er 2018 zurück in die spanische Hauptstadt und sammelte als Hauptverantwortlicher der U19 von Real Madrid erste Erfahrungen im Trainergeschäft. Nach einer weiteren Lehr-Station bei seinem Heimatklub Real Sociedad, wo er drei Jahre lang die zweite Mannschaft betreute, ging er zu Bayer Leverkusen.