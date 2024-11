Klare Ansage bezüglich Musiala-Zukunft

IMAGO/Markus Ulmer

Jamal Musiala ist Stammspieler beim FC Bayern

Der FC Bayern ist in der Champions League dank Jamal Musiala zurück in der Spur. Die große Frage lautet: Wie lange trägt der Offensivstar noch das Münchner Trikot? Laut Sportdirektor Christoph Freund ist die Vertragsverlängerung mit dem deutschen Nationalspieler eines der wichtigen Personalthemen an der Säbener Straße.

"Man diskutiert natürlich verschiedene Szenarien. Der Fokus gilt aktuell vor allem auf den Spielern, wo die Verträge nicht mehr so lange gelten und da führen wir natürlich Gespräche", sagte Freund vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Benfica SL (1:0) bei "DAZN" über die sportliche Zukunft von Musiala.

Der 21-Jährige ist noch bis zum Sommer 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Es sei "kein Geheimnis, dass wir Jamal lange im Verein halten wollen", fügte Freund bezüglich Musiala hinzu.

Musiala köpft den FC Bayern zum Heimsieg

Der offensive Mittelfeldspieler zählt beim FC Bayern zu den Leistungsträgern, untermauerte seinen Stellenwert für die Mannschaft am Mittwochabend erneut, als er den Bundesligisten in der Champions League zu einem knappen Heimerfolg köpfte.

"Ich weiß nicht, was aktuell los ist mit meinen Kopfbällen, aber aktuell stehe ich immer wieder gut vor dem Tor und kann dann auch solche abgefälschten Bälle ins Tor köpfen. Zur Zeit gelingt mir das ganz gut", kommentierte Musiala seinen Treffer gegenüber dem Streaminganbieter.

Transfer-Spekulationen rund um Musiala

Musiala war 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Die Münchner Verantwortlichen hatten in den letzten Wochen bereits immer wieder betont, dass der deutsche EM-Fahrer unbedingt gehalten werden soll.

Derweil ranken sich immer wieder Transfer-Spekulationen um Musiala. Fast jeder zahlungskräftiger Topklub wird mit dem Offensivakteur in Verbindung gebracht.