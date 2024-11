Hoeneß erklärt Undav-Auswechslung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav (l.) musste gegen Bergamo vorzeitig runter

Der Mittwochabend verlief aus Sicht des VfB Stuttgart alles andere als nach Plan. Die Champions-League-Partie gegen Atalanta ging mit 0:2 verloren, zudem musste auch noch Stürmer Deniz Undav zu Beginn der zweiten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Zu einer möglichen Verletzungspause des Nationalspielers äußerte sich sein Cheftrainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel.

Zunächst einmal wollte der VfB-Coach beruhigen, meinte über seinen Stammspieler am "DAZN"-Mikrofon: "Der Muskel hat reagiert, da müssen wir abwarten".

Undav hatte kurz nach dem 0:1-Rückstand durch Ademola Lookman signalisiert, Beschwerden zu haben und ausgewechselt werden zu müssen. Für den Torjäger kam Ermedin Demirovic, der zunächst auf der Bank schmoren musste.

Doch nicht nur Hoeneß und das gesamte VfB-Lager wird die für Donnerstag anberaumten Untersuchungen gespannt erwarten. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte mit bangem Blick nach Stuttgart schauen. Schließlich plant er mit dem Stürmer für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League.

Hoeneß will Niederlage schnell abhaken

Am 16. November (20:45 Uhr/RTL) trifft die deutsche Auswahl in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina, drei Tage später tritt sie in Budapest gegen Ungarn an (20:45 Uhr/ZDF).

Am Donnerstag nominiert Nagelsmann seinen Kader - Undav war eigentlich fest eingeplant. Bei den letzten Nations-League-Spielen zeigte sich der 28-Jährige in starker Verfassung, steuerte unter anderem beide Treffer beim 2:1-Auswärtssieg in Bosnien im Oktober bei.

Ob ein Undav-Ausfall für das Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag droht, bleibt also zunächst noch abzuwarten.

Die verdiente Niederlage gegen die Italiener wollte Hoeneß derweil schnell abhaken, wie er bei "DAZN" betonte: "Das tut weh, aber wir werden damit umgehen können", sagte der Coach: "Das sind Erfahrungen, die du auf dem Niveau machst gegen solche Topmannschaften."