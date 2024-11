VfB Stuttgart verkündet Undav-Diagnose

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav vom VfB Stuttgart zog sich eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zu

Bei der 0:2-Niederlage in der Champions League gegen Atalanta Bergamo wurde Deniz Undav vorzeitig angeschlagen ausgewechselt. Der VfB Stuttgart verkündete nun eine Diagnose.

"Der Stürmer hat sich in der Partie gegen Atalanta Bergamo eine Zerrung an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen", heißt es in einer Vereinsmittelung des VfB Stuttgart.

Ein Einsatz von Undav am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) gegen Eintracht Frankfurt sei zwar "fraglich, aber nicht ausgeschlossen".

Undav hatte kurz nach dem 0:1-Rückstand durch Ademola Lookman signalisiert, Beschwerden zu haben und ausgewechselt werden zu müssen. Für den Torjäger kam Ermedin Demirovic, der zunächst auf der Bank schmoren musste.

Nach der Partie gab VfB-Trainer Sebastian Hoeneß bereits ein erstes Update. "Der Muskel hat reagiert, da müssen wir abwarten", hatte er bei "DAZN" gesagt.

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann scheint zumindest vorerst nicht umplanen zu müssen. Der 37-Jährige hatte den Angreifer am Donnerstag für die anstehenden Partien in der UEFA-Nations-League am 16. November gegen Bosnien und Herzegowina (20:45 Uhr/RTL) und drei Tage später gegen Ungarn (20:45 Uhr/ZDF) nominiert.

Für den VfB Stuttgart erzielte Undav in dieser Saison bislang sieben Tore in 16 Pflichtspielen. Hinzu kommt ein Assist. Für das DFB-Team traf der Stürmer in fünf Spielen drei Mal.

Wohlgemuth schwärmt von Undav

Vertraglich ist Undav noch bis 2027 an die Schwaben gebunden. Der Vizemeister hatte den Angreifer zur Saison 2023/2024 zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion verpflichtet und in diesem Sommer knapp 27 Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen hingeblättert.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schwärmte zuletzt in höchsten Tönen von Undav. "Deniz ist ein Entertainer, aber auch ein Anführer", sagte er der "Stuttgarter Zeitung": "Solche Dinge werden im modernen Fußball mehr denn je benötigt - das macht ihn so wertvoll für den DFB und für uns."