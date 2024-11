FC Bayern bekommt Bundesliga-Konkurrenz bei Sporting-Juwel

IMAGO

Geovany Quenda (r.) von Sporting hat das Interesse von FC Bayern und RB Leipzig geweckt

Bereits Ende Oktober machten erste Berichte darüber die Runde, dass der FC Bayern an dem 17-jährigen Mega-Talent Geovany Quenda von Sporting aus Lissabon interessiert ist. Nun mischt mit RB Leipzig wohl ein weiterer Bundesligist im Werben um die Dienste des Offensiv-Juwels mit, das eine Ablöse von 100 Millionen Euro kosten könnte.

Vor wenigen Wochen hatte Transfer-Insider Ekrem Konur vermeldet, dass der FC Bayern die Entwicklung von Geovany Quenda derzeit ganz genau beobachtet. Neben den Münchnern sollen sich auch Real Madrid und Paris Saint-Germain mit dem Youngster beschäftigen.

Das größte Interesse kommt allerdings aus der Premier League. Mit Arsenal, Chelsea, Manchester City und Manchester United sind angeblich nahezu alle Spitzenteams hinter Quenda her. Das portugiesische Online-Portal "Relevo" will nun erfahren haben, dass mit RB Leipzig ein weiterer Verein aus dem deutschen Oberhaus an einer Verpflichtung des 17-Jährigen arbeitet.

FC Bayern: Mega-Ablöseforderung von Sporting

Demnach sei das Interesse der Roten Bullen allerdings noch nicht wirklich konkret. Anders sieht das offenbar beim FC Bayern aus. Die Münchner sollen das Offensiv-Juwel bereits einige Male vor Ort unter die Lupe genommen haben, um Informationen über den U21-Nationalspieler Portugals zusammenzustellen.

Zum Problem in den Verhandlungen könnte allerdings die hohe Ablöseforderung von Sporting werden. Im Vertrag des Außenstürmers befindet sich seit seiner Verlängerung im September offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro. Laut "CaughtOffside" sieht man in Lissabon aktuell keinen weiteren Verhandlungsspielraum. Für weniger als 100 Millionen Euro solle Quenda keinesfalls verkauft werden, heißt es.

Ob der FC Bayern und RB Leipzig eine solche Summe stemmen können oder wollen, darf bezweifelt werden. Beim Tabellenführer der portugiesischen Primeira Liga steht der Teenager noch bis 2027 unter Vertrag.