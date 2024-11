Diese Ablöse fordert Frankfurt für Marmoush

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Frankfurts Omar Marmoush ist derzeit in aller Munde

Seine bisherige Torausbeute im Trikot von Eintracht Frankfurt hat Omar Marmoush auf den Wunschzettel zahlreicher Klubs befördert, darunter sollen angeblich der FC Liverpool, der FC Chelsea und auch der FC Bayern sein. Doch wie viel würde der Angreifer die zahlreichen Interessenten kosten? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort.

Omar Marmoush ist eines, wenn nicht das Gesicht des aktuellen Höhenflugs von Eintracht Frankfurt. Der Angreifer trifft in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League nach Belieben und könnte der SGE nach der Saison sogar einen Millionenregen bescheren. Denn Marmoush hat das Who is Who des Fußballs auf sich aufmerksam gemacht.

Seine starke Quote der letzten Bundesliga-Saison (18 Scorerpunkte) hat der Ägypter 2023/24 schon nach neun Spieltagen fast erreicht (16 Scorer), derzeit ist kein Ende in Sicht. Die nächste Chance auf weitere Treffer und Vorlagen gibt es am späten Sonntagnachmittag in Stuttgart gegen den VfB (17:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker).

Kein Wunder also, dass laut verschiedenen Medienberichten unter anderem der FC Bayern mehr als nur ein Auge auf Marmoush geworfen hat. Doch wie viel müssten die Münchner für Marmoush auf den Tisch legen, der erst im Sommer 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg kam und noch bis 2027 an die Eintracht gebunden ist?

Nach Informationen des Portals "fussball.news" stellen sich die SGE-Verantwortlichen bei einem Verkauf im kommenden Sommer eine Sockelablöse von 60 Millionen Euro vor.

Verkauft Eintracht Frankfurt Marmoush?

Hinzu sollen die mittlerweile branchenüblichen Boni gekommen, die den Betrag noch erhöhen sollen. Wie hoch diese Bonuszahlungen genau ausfallen sollen, sagt "fussball.news" nicht.

Der teuerste Verkauf wäre Marmoush damit - Stand jetzt - nicht. Diesen Titel hält bislang Randal Kolo Muani (95 Mio. Euro), der sich in der Saison 2023/24 nach viel Theater Paris Saint-Germain anschloss. Auf ihn folgt Luka Jovic, der 2019/20 für 63 Millionen Euro über den Ladentisch ging und zu Real Madrid wechselte.

Gut möglich, dass Marmoush, wenn dessen Entwicklung anhält, am Ende mindestens Jovic knackt. Sollte Marmoush sich sogar noch deutlich steigern, ist sogar Kolo Muanis Marke in Gefahr.

Passend dazu berichtete zuletzt das spanische Portal "fichajes.net", dass der FC Liverpool erwägt, der SGE ein Angebot über 70 Millionen Euro zu unterbreiten. Das Ende der Fahnenstange ist damit möglicherweise noch nicht erreicht.