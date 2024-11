Frankfurt-Abschied? SGE-Star spricht Klartext

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Hugo Larsson (2.v.l.) ist noch langfristig an Eintracht Frankfurt gebunden

Obwohl Hugo Larsson seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt erst kürzlich bis 2029 verlängert hat, ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um den Shootingstar. Der 20-Jährige sprach nun über seine Zukunft.

"Ich würde nichts unterschreiben, was ich nicht machen möchte", stellte Larrson im Interview mit dem "kicker" klar.

Der schwedische Nationalspieler führte weiter aus: "Bei der Eintracht fühle ich mich sehr wohl – auf und abseits des Platzes. Ich genieße die Zeit hier. Ich glaube, dass Frankfurt mit jedem Jahr besser wird, und ich möchte ein Teil dieser Reise sein. Wir können in Deutschland ein Top-Klub werden, wenn wir nicht bereits einer sind."

Larsson hat seinen Vertrag erst Anfang Oktober bis 2029 verlängert. Dennoch schrieb unter anderem "Sky", dass mehrere Topklubs die Entwicklung des zentralen Mittelfeldspielers ganz genau beobachten. Zu den Interessenten gehören angeblich der FC Arsenal, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur. Auch dem FC Bayern und Borussia Dortmund wurde bereits Interesse nachgesagt.

Larsson war im Sommer 2023 für neun Millionen Euro von Malmö FF zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Damals lagen dem Youngster auch andere Angebote vor.

"Es war immer mein Ziel, aus Schweden in die Bundesliga zu wechseln, weil das für junge Spieler eine Top-Liga ist, die mit der Intensität zu meinem Profil passt. Als Frankfurt anrief, sagte ich meinen Beratern direkt, dass ich nirgendwo anders hin will", erklärte Larsson.

"Ich werde nie wie Leon Goretzka aussehen"

Dass sich junge Spieler immer wieder bei Eintracht Frankfurt behaupten könne, liegt laut Larsson an der guten Integration. "Im Verein gibt es viele Leute, die sich um die jungen Spieler kümmern. Das ist einer der Gründe, weshalb bei der Eintracht so viele Talente schnell performen können", hob der Schwede hervor.

In seiner Zeit bei den Hessen hat Larsson bereits drei bis vier Kilogramm an Muskelmasse zugelegt. "Ich werde nie wie Leon Goretzka aussehen", scherzte er: "Aber es ist ein großes Ziel, meinen Körper so in Form zu halten, dass ich eine ganze Saison durchspielen kann. In der vergangenen Spielzeit war ich zweimal verletzt, hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr."