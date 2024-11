Neue Gerüchte um Tah-Abschied im Winter

IMAGO/Joachim Bywaletz

Jonathan Tah von Bayer Leverkusen soll das Interesse von Real Madrid geweckt haben

Der klare 4:0-Erfolg von Real Madrid gegen CA Osasuna war am Wochenende zwar ein weiteres Ausrufezeichen der Königlichen, bringt für den Klub aber auch einen bitteren Begleitumstand mit. Innenverteidiger Éder Militao riss sich das Kreuzband und verschärft so die Abwehrsorgen des spanischen Rekordmeisters. Zwei Bundesliga-Stars sollen nun angeblich eine Rolle in den Überlegungen der Real-Bosse spielen - beim FC Bayern dürfte man hellhörig werden.

Die Saison 2023/24 verpasste Éder Militao bereits in großen Teilen aufgrund eines Kreuzbandrisses, kaum zurück auf dem Rasen setzt selbige Verletzung den Brasilianer wohl erneut bis zum Saisonende außer Gefecht. Bei Real Madrid soll man daher dringend einen Ersatz suchen.

Gerüchte, dabei könne es sich um die seit dem Sommer vereinslose Klub-Ikone Sergio Ramos handeln, verwies die "as" nun ins Reich der Fabeln, Namen heißer Kandidaten schüttelt die spanische Zeitung dennoch aus dem Ärmel - darunter Jonathan Tah von Bayer Leverkusen.

Der neue Innenverteidiger solle im Januar kommen und mehr sein als eine Nothilfe, heißt es. Als Top-Ziele sollen Aymeric Laporte und Castello Lukeba in den Fokus der Königlichen gerückt sein.

Laporte wechselte im Sommer 2023 von Manchester City zum saudischen Klub Al-Nassr, wo sein Vertrag erst 2026 endet. Eine Offerte aus Madrid dürfte den 30-Jährigen allerdings kaum kaltlassen. Lukeba ist als Stammspieler von RB Leipzig hingegen noch im europäischen Spitzenfußball aktiv und mit 21 Jahren zudem ein Spieler, der die Defensive der Madrilenen auf Jahre gesehen bereichern könnte.

FC Bayern hat "weiter sehr gute Chancen"

Eine weitere Option soll Jonathan Tah von Bayer Leverkusen sein. Während man für Lukeba (Vertrag bis 2029) wohl sehr tief in die Tasche greifen müsste, könnte der deutsche Nationalspieler günstiger zu haben sein, da sein Vertrag bei der Werkself ohnehin im Sommer 2025 ausläuft. Dass er nicht verlängern will, bestätigte Tah bereits.

Fraglich ist allerdings, ob Leverkusen seinen Leistungsträger ziehen lassen oder eher einen ablösefreien Abgang in Kauf nehmen würde. Dieser käme für Real dann wohl zu spät. Bislang galt der FC Bayern als heißester Anwärter auf einen Tah-Deal nach der Saison, nachdem ein Wechsel im Sommer 2024 nur am Veto Leverkusens gescheitert war.

"Jonathan wird im nächsten Sommer zu einem großen Verein gehen. Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen", stellte Tahs Berater Pini Zahavi im Interview mit "Welt am Sonntag" unlängst klar. "Wir haben versucht, Tah in diesem Sommer zu transferieren. Leider hat Leverkusen zu viel Geld verlangt. Die Idee war, zum FC Bayern zu gehen, der Verein wollte ihn unbedingt holen", packte Zahavi weiter aus: "Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen. Das ist meiner Meinung nach ein Fehler."