Bericht: FC Bayern buhlt um Chelsea-Star

IMAGO/Katie Chan

Für den Ex-Leipziger Christopher Nkunku gab es zuletzt kaum Grund zum Jubeln

Bei RB Leipzig war er der Superstar schlechthin. Beim FC Chelsea kommt er dagegen kaum zum Zug. Jetzt könnte es Christopher Nkunku zurück in die Fußball-Bundesliga ziehen - und zwar zu keinem geringeren Klub als den FC Bayern.

Als Christopher Nkunku im Sommer 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zum FC Chelsea wechselte, hatte er in Deutschland schon längst den Status eines Superstars erreicht. 2022 wurde der Franzose "Deutschlands Fußballer des Jahres" und erreichte Platz 25 im Ballon-d'Or-Ranking.

Auch an den beiden DFB-Pokaltiteln, die Leipzig 2022 und 2023 feierte, hatte Nkunku entscheidenden Anteil.

An der Stamford Bridge läuft es für den Stürmer allerdings gar nicht rund. In der vergangenen Saison hielten erst eine Knie- und dann eine Oberschenkelverletzung Nkunku lange vom Fußballplatz fern. Elf Ligaeinsätze über nur 439 Minuten, dazu gerade einmal drei Tore: Mehr war dem Bundesliga-Torschützenkönig der Saison 2022/23 nicht vergönnt.

Bericht: Ex-Leipzig-Star zum FC Bayern? So plant Chelsea

In der laufenden Spielzeit ist Nkunku zwar fit, schaffte es bisher aber nicht über die Reservistenrolle hinaus. In zehn Kurzeinsätzen in der Premier League über 154 Minuten konnte er gerade einmal ein Tor bejubeln.

Es verwundert daher kaum, dass Nkunku als Wechselkandidat gilt. Wie das spanische Onlineportal "fichajes.net" berichtete, hat der 26-Jährige dem FC Chelsea bereits seine Wechselabsichten bekundet, sollte sich an seiner sportlichen Situation bei den Blues nichts ändern.

Wie es im Bericht weiter heißt, soll es auch schon zwei potenzielle Abnehmer für Nkunku geben. Neben dem FC Liverpool, der sich perspektivisch nach einem Nachfolger für Superstar Mo Salah umschaut, soll vor allem der FC Bayern München Interesse zeigen. Der deutsche Rekordmeister sei demnach auf der Suche nach Verstärkungen, die der Offensive "Frische und Dynamik" verleihen sollen. Nkunkus "Fähigkeit, auf verschiedenen Angriffspositionen zu spielen", wäre dabei "von großem Vorteil".

Bereits zu Leipziger Zeiten war Nkunku immer wieder mit dem Spitzenklub von der Säbener Straße in Verbindung gebracht worden. Wie der Bericht indes weiter erfahren haben will, plant Chelsea derzeit allerdings nicht, den Spieler abzugeben. Die Blues seien immer noch von Nkunkus Potenzial überzeugt.