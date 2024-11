Gerücht um Bundesliga-Rückkehr von Kolo Muani

IMAGO/Federico Pestellini

Randal Kolo Muani wechselte 2023 von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain

Im Herbst 2023 war Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Im Winter könnte es den französischen Nationalspieler zurück in die Fußball-Bundesliga ziehen.

Wie "Sky Switzerland" berichtet, beobachtet RB Leipzig die Entwicklung rund um Randal Kolo Muani ganz genau.

Demnach könnte der PSG-Star im Winter ein Thema bei den Sachsen werden, sollte Benjamin Sesko den Klub verlassen. Der slowenische Nationalstürmer ist zwar noch langfristig bis 2029 gebunden. Dennoch ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um den Leipziger, unter anderem soll der FC Bayern an einer Verpflichtung interessiert sein.

Weiter heißt es, dass die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain entschieden haben, Kolo Muani im Winter inklusive Kaufoption zu verleihen. Im Idealfall soll der 25-Jährige aber mit ausreichend Spielpraxis in die französische Hauptstadt zurückkehren.

Problematisch könnte dem Bericht zufolge allerdings Kolo Muanis Gehalt werden. Dies sei für RB Leipzig nicht zu stemmen - und müsste zum Teil weiter von PSG gezahlt werden, sofern der Angreifer nicht gerade bereit ist, auf sein üppiges Salär zu verzichten.

Bei PSG soll Kolo Muani rund zehn Millionen Euro im Jahr einstreichen.

Kolu Muani bei PSG nur Ersatzspieler

Unter Trainer Luis Enrique kommt Kolu Muani in der aktuellen Saison nur sporadisch zum Einsatz. In der Ligue 1 stehen gerade einmal zwei Startelfeinsätze zu Buche. In der Champions League wurde der Franzose bislang nur eingewechselt.

Zuletzt hatte es bereits Berichte über einen vorzeitigen Abschied gegeben. Laut "TBR Football" denkt der FC Arsenal über ein Leihgeschäft nach. Auch bei Manchester United soll Kolo Muani hoch im Kurs stehen.

Der Offensivspieler war am Ende des Sommer-Transferfensters 2023 für 95 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain gewechselt. Bei den Franzosen ist sein Vertrag noch bis 2028 datiert.