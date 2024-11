Deutscher Meister mit der Eintracht? Das sagt Hugo Ekitike

IMAGO/Peter Hartenfelser

Hugo Ekitike (l.) spielt eine starke Hinrunde mit Eintracht Frankfurt

Hugo Ekitike startet in dieser Saison bei und mit Eintracht Frankfurt so richtig durch in der Fußball-Bundesliga, hat nach zehn Spieltagen bereits sieben Scorerpunkte auf dem Konto. Kann es für die Hessen in dieser Spielzeit sogar ganz nach oben gehen?

Im Gespräch mit der "Sport Bild" führte der französische Angreifer zunächst aus, was seine Mannschaft und ihn in der laufenden Saison so stark macht: "Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft, wir ziehen und pushen uns gegenseitig nach oben. Für die neuen, jungen Spieler war es einfach, sich zu integrieren. Dazu sind erfahrene Spieler gekommen wie Rasmus Kristensen und Arthur Theate. Sie bringen Erfahrung, Sicherheit und Leadership mit."

Die Eintracht hat sich nach der Auftaktniederlage bei Borussia Dortmund (0:2) schnell stabilisiert und zelebriert aktuell einen der schnellsten und attraktivsten Spielstile in der Bundesliga. Hinter Spitzenreiter FC Bayern und Verfolger RB Leipzig hat sich das Team von Cheftrainer Dino Toppmöller auf Platz drei festgebissen - noch vor dem Titelverteidiger Bayer Leverkusen oder dem auswärtsschwachen BVB.

Gemeinsam mit Omar Marmoush bildet Hugo Ekitike derzeit das wohl beste Stürmerduo in der Bundesliga. Über seinen kongenialen Partner in der Eintracht-Offensive meinte der 22-Jährige voller Anerkennung: "Ich denke, Omar ist in der Form seines Lebens. Ihm gelingt fast alles. Wir beide haben mit der Zeit eine Verbindung zueinander gefunden. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir lieben es, Fußball zu spielen. Omar ist die Art von Spieler, für die die Leute ins Stadion gehen, weil er auf dem Spielfeld brilliert. Und wenn er das macht, will ich das auch machen."

Ekitike spricht noch nicht von der Eintracht-Meisterschaft

Wie weit es für die Frankfurter in der laufenden Saison noch nach oben gehen könnte, wollte Ekitike derweil nicht prophezeien. Die Meisterschaft als Saisonziel zu formulieren, geht dem französischen Torjäger zumindest aktuell noch zu weit.

"Das ist viel zu weit weg, wir sind eine junge Mannschaft. Wir wollen uns Schritt für Schritt entwickeln", so die Verpflichtung von Paris Saint-Germain zum Thema Meisterschaft. Er fügt hinzu: "Aber klar: Wir sind Eintracht Frankfurt und haben hohe Erwartungen an uns, weil wir wissen, was wir können. Mal sehen, wohin die Reise führt. Von der Meisterschaft sprechen wir aber nicht. Wir setzen uns ambitionierte und realistische Ziele."