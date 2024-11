Das ist der Frankfurt-Plan mit Kristensen

IMAGO/Grant Hubbs

Rasmus Kristensen konnte bei Eintracht Frankfurt bisher überzeugen

Rasmus Kristensen arbeitet an seinem Comeback. Die Leihgabe von Leeds United fehlt Eintracht Frankfurt seit Ende Oktober mit einer Oberschenkelverletzung. Einen bleibenden Eindruck konnte der Däne bei den Adlerträgern aber schon nachweisen. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen den 27-Jährigen gerne halten würden.

Eintracht Frankfurt denkt über eine längere Zusammenarbeit mit Rasmus Kristensen nach. Markus Krösche und Co. wollen dabei aber wohl noch den ein oder anderen Euro sparen. In der Leihvereinbarung mit Leeds United soll zwar eine Kaufoption in Höhe von rund 15 Millionen Euro verankert sein, diese Summer wollen die Frankfurter aber noch nach unten drücken.

Wie die "Bild" berichtet, hoffen die Frankfurter Strippenzieher, dass sie am Ende unter zehn Millionen Euro für eine feste Verpflichtung des Defensivspielers auf den Tisch legen müssen.

Eintracht Frankfurt: Youngster machen auf sich aufmerksam

"Wir sind total zufrieden mit ihm, er ist ein bedeutender Bestandteil der Gruppe. Er hat eine Sieger-Mentalität reingebracht, auch eine Aggressivität. Er ist jemand, der die Jungen pusht und sie positiv unterstützt, ihnen aber auch mal den A... aufreißt. Rasmus ist extrem wichtig für uns", so Sportvorstand Krösche deutlich.

Gut für die Eintracht: Der Klub ist auch in der zweiten Reihe gut aufgestellt. Während der Verletzungspause von Kristensen bewies Nnamdi Collins, dass der Klub in der Zukunft auch auf ihn bauen kann. Der Verteidiger aus der BVB-Jugend stand zuletzt in zwei Partien in der Startelf und wusste zu überzeugen.

Zudem zeigt mit Elias Baum ein weiterer Youngster gute Leistungen. Der 19-Jährige spielt derzeit leihweise in Liga zwei für den SV Elversberg, kommt bereits auf wettbewerbsübergreifend 14 Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor und legte fünf weitere Treffer auf.

Sein Comeback will Rasmus Kristensen derweil am 23. November gegen Werder Bremen feiern. Mit jeder guten Leistung dürfte dann auch ein längerfristiger Verbleib in Frankfurt wahrscheinlicher werden.