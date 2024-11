Verletzungsmisere: Mittelfeld-Star aus DFB-Camp abgereist!

IMAGO/Bahho Kara/Kirchner-Media

Angelo Stiller verpasst die letzten Länderspiele 2024

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss erneut umplanen: Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleibt das Verletzungspech treu. Drei Tage vor dem Nations-League-Heimspiel gegen Bosnien und Herzegowina in Freiburg (Samstag ab 20:15 Uhr bei RTL) fällt auch Angelo Stiller vom VfB Stuttgart aus.

Wegen muskulärer Probleme kann der formstarke Mittelfeldmann in den letzten beiden Länderspielen des Kalenderjahres nicht mitwirken. Stiller ist am Mittwoch bereits aus dem Teamquartier in Frankfurt abgereist, die bisherigen Trainingseinheiten hatte er verpasst.

Über eine mögliche Nachnominierung machte der DFB zunächst keine Angaben.

Nach der Berufung seines 23er-Kaders für die Partien gegen Bosnien und Ungarn hatte Nagelsmann bereits den angeschlagenen Deniz Undav durch Leroy Sané ersetzen müssen.

Stammkeeper Marc-André ter Stegen, Niclas Füllkrug, Aleksandar Pavlovic, Jamie Leweling und David Raum konnte der Bundestrainer wegen Verletzungen nicht nominieren.

Wird Florian Wirtz rechtzeitig fit?

Am Montag sprach Nagelsmann von "neun angeschlagenen" Spielern in seinem Aufgebot und einer "Gratwanderung" wegen der Belastungssteuerung.

Wie Stiller fehlte Florian Wirtz (Infekt) am Mittwoch noch im Teamtraining. Bei dem Ausnahmekönner von Bayer Leverkusen ist die Rückkehr noch offen.

Schon im Oktober hatte die DFB-Auswahl mit enormen personellen Problemen zu kämpfen gehabt, sich in Bosnien (2:1) und gegen die Niederlande (1:0) aber durchgesetzt.

Jobsharing im deutschen Tor geht weiter

Unterdessen will Nagelsmann das Jobsharing im deutschen Tor fortsetzen. Oliver Baumann soll gegen Bosnien im Kasten stehen, gegen Ungarn rückt dann Alexander Nübel wieder zwischen die Pfosten.

Nagelsmann hatte sich in der Torwartfrage zuletzt nicht in die Karten schauen lassen.

"Das ist immer so ein Running Gag zu sagen: Wenn ein Spieler Geburtstag hat, spielt er von Beginn an", sagte der 37-Jährige: "Jetzt spielen wir in Freiburg und Oli kommt aus der Nähe von Freiburg... Aber am Ende entscheidet das in diesem Fall Krone, der Torwarttrainer."