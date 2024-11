Barca-Sportchef spricht über Tah-Interesse

IMAGO/Joachim Bywaletz

Jonathan Tah verlässt Bayer Leverkusen am Saisonende

Wie es für Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nach der Saison weiter geht, ist noch völlig offen. Zahlreichen Klubs wie dem FC Bayern wird immer wieder Interesse an dem Nationalspieler nachgesagt. Der FC Barcelona hat sich nun aber aus dem Poker zurückgezogen.

"In dem Fall planen wir aktuell keine Verpflichtung", stellte Barca-Sportchef Deco in einem Interview mit "Mundo Depertivo" mit Blick auf Tah klar: "Heute sind wir zufrieden mit dem, was wir haben."

Der 47-Jährige erklärte weiter: "Wir haben Araújo, der zurückkehren wird, dazu Christensen, Eric (Garcia; Anm. d.Red.), Cubarsí und Iñigo (Martinez; d.Red.). Es wird eine Zeit kommen, in der wir planen, was wir in der Zukunft tun werden. Aber jetzt werden wir noch keine Entscheidung treffen."

Dass der FC Barcelona an Tah interessiert war, bestätigte Deco aber. "Wir haben uns damals für ihn entschieden, weil die Verletzung von Bernal bedeutete, dass Eric als Innenverteidiger ins Mittelfeld aufrücken musste, da wir fast keine Alternativen hatten."

Die Dynamik in einer Mannschaft ändere sich laut Deco aber schnell. "Es gibt Momente, in denen man etwas denkt, dass man Spieler braucht. Aber dann, während der Saison, passieren Dinge, denn im Fußball ist ein Jahr, auch wenn es wenig erscheint, eine Menge."

Chancen des FC Bayern bei Tah gestiegen?

Tah stand im Sommer bereits vor einem Abschied von Bayer Leverkusen. Letztendlich schlug aber kein interessierter Klub zu.

Im Sommer kann der Innenverteidiger die Werkself ablösefrei verlassen. Die Chancen des FC Bayern auf den Transfercoup dürften nach dem Rückzieher des FC Barcelona gestiegen sein.

Tahs Berater Pini Zahavi hatte zuletzt öffentlich mit einem Wechsel nach München geflirtet. "Jonathan wird im nächsten Sommer zu einem großen Verein gehen. Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen", hatte er im Interview mit der "Welt am Sonntag" gesagt.