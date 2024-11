HSV? Köln? Club? Mattuschka mit steiler Aufstiegsprognose

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Torsten Mattuschka spielte selbst 171 Mal in der 2. Bundesliga

Das Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga ist schon nach zwölf von 34 Spieltagen von immenser Spannung geprägt. Spitzenreiter Hannover 96 und der Tabellenzwölfte SV Darmstadt 98 liegen gerade einmal sechs Punkte auseinander, jede Woche bringt neue Überraschungen hervor. Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka gab nun seine Einschätzung ab, wer am Ende der Saison ganz oben stehen wird.

Dass Hannover 96 und der SC Paderborn nach zwölf Spieltagen auf den beiden direkten Aufstiegsplätzen stehen werden, war vor Saisonbeginn nicht unbedingt abzusehen. Vielmehr zählten in der 2. Bundesliga eigentlich der Hamburger SV, der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf zu den heißesten Anwärtern auf die Spitzenplätze.

Der langjährige Zweitliga-Spieler und heutige TV-Experte Torsten Mattuschka setzt weiterhin auf den HSV, wenngleich die Rothosen derzeit nur Tabellenfünfter sind: "Ich bleibe dabei: Der HSV hat den besten Kader der zweiten Liga. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen um Stefan Kuntz ebenfalls besonnen bleiben – trotz zuletzt drei Spiele ohne Sieg. Denn mit Steffen Baumgart hat Hamburg eine Granate als Trainer und Mensch. Für mich steigt der HSV am Ende auf", legte sich der 44-Jährige im Gespräch mit der "Bild" fest.

Auch dem 1. FC Köln traut der "Sky"-Experte noch zu, wieder ganz oben in der Tabelle anzugreifen, nachdem er sich zuletzt vor allem defensiv deutlich stabilisiert hatte: "Wenn die Kölner noch mehr diese positive Arroganz an den Tag legen, ganz nach dem Motto: Hinten müssen wir zu Null spielen, weil wir vorne sowieso aufgrund unserer Offensiv-Stärke immer mindestens ein Tor machen, dann können sie unter den ersten drei Mannschaften landen."

Mattuschka hat auch den 1. FC Nürnberg auf dem Zettel

Als Geheimfavoriten auf die Aufstiegsplätze hat Mattuschka außerdem den 1. FC Nürnberg auf dem Zettel. Nach schwachem Saisonstart hatte sich das Team von Star-Trainer Miroslav Klose zuletzt gefangen und viele positive Ergebnisse erzielt.

"Entscheidend war sicher der 4:0-Derbysieg in Fürth und die Umstellung in der Abwehr von Vierer- auf eine Dreierkette. In dem System fühlt sich der von Union Berlin gekommene Robin Knoche als Organisator viel wohler. Der Club hatte zuletzt einen tollen Lauf und kann bis Saisonende noch eine gute Rolle im Aufstiegsrennen spielen", so der ehemalige Mittelfeldspieler über die Franken, die mittlerweile schon Siebter in der Tabelle sind.