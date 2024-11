Offensiv-Duo beim 1. FC Köln vor dem Aus

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Steffen Tigges und Sargis Adamyan sollen den 1. FC Köln verlassen

Verbunden mit großen Erwartungen waren die Angreifer Steffen Tigges und Sargis Adamyan zum 1. FC Köln gekommen. Rund 3,5 Millionen Euro legte der Effzeh für das Offensivspieler-Duo auf den Tisch. Nun deutet sich ein Winter-Abgang der beiden Ergänzungsspieler an.

In der kommenden Winter-Transferperiode darf der 1. FC Köln nach abgelaufener Transfersperre wieder auf dem Transfermarkt zuschlagen. Gerade im Sturm sucht der ambitionierte Zweitligist einen treffsicheren Mittelstürmer. Zwei Angreifer werden die Domstadt daher wohl verlassen können.

Denn laut "kicker" ist für Steffen Tigges und Sargis Adamyan kein Platz mehr im Kader des Traditionsklubs, wenn ein neuer Angreifer verpflichtet wird. Dem Fachmagazin zufolge deutet sich an, dass das Duo im Winter das Weite suchen soll. Ob der Effzeh für seine Bankdrücker einen Abnehmer findet, darf allerdings bezweifelt werden.

1. FC Köln: Steffen Tigges und Sargis Adamyan noch ohne Torbeteiligung

Denn beide Offensivakteure verfügen am Geißbockheim über gut dotierte Arbeitspapiere aus Bundesliga-Zeiten. Dass sie die 3,5 Millionen Euro Ablöse wert sind, die der 1. FC Köln für Tigges und Adamyan auf den Tisch legte, zeigte sich in dieser Saison bislang kaum einmal.

Rund 1,5 Millionen Euro überwies der 1. FC Köln 2022 für den gebürtigen Osnabrücker an Borussia Dortmund. Ex-BVB-Talent Tigges steht bei den Rheinländern noch bis 2026 unter Vertrag. In dieser Spielzeit stehen acht Pflichtspieleinsätze zu Buche. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen dem großgewachsenen Mittelstürmer dort nicht.

Ebenso ohne Torbeteiligung blieb auch Adamyan bislang. Der armenische Nationalspieler war auch 2022 an den Rhein gekommen. Zwei Millionen Euro zahlte der damalige Bundesligist an die TSG Hoffenheim. Die hohen Erwartungen in Müngersdorf erfüllte der 31-Jährige, dessen Kontrakt ebenfalls 2026 endet, nie.