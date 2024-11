Was läuft zwischen dem BVB und Bellingham?

IMAGO/Katie Chan

Jobe Bellingham wird immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht

Borussia Dortmund machte mit dem Transfer von Jude Bellingham einst sehr gute Erfahrungen. Könnte mit Jobe Bellingham bald dessen jüngerer Bruder beim BVB aufschlagen? Entsprechende Gerüchte machten zuletzt die Runde. Doch wirklich konkret ist die Personalie bei den Schwarz-Gelben aktuell wohl noch nicht.

Laut "Sky" ist die Spur zwischen Borussia Dortmund und Jobe Bellingham derzeit noch nicht heiß.

Allerdings will der BVB die sportliche Entwicklung des 19-Jährigen wohl genaustens beobachten. Dem TV-Sender zufolge sollen die Verantwortlichen ihren Ex-Spieler Jude Bellingham Stand jetzt aber "noch stärker" einschätzen als dessen zwei Jahre jüngeren Bruder.

Nächster Bellingham für den BVB?

Jobe Bellingham ist aktuell für den AFC Sunderland in der Championship aktiv. Der zentrale Mittelfeldmann ist beim Tabellenführer der zweiten englischen Liga gesetzt. Sein Vertrag ist bis 2028 datiert. Wie "Sky" weiter berichtet, wäre für Bellingham wohl eine Ablösesumme im Bereich von circa 25 Millionen Euro fällig.

Der BVB hatte zwischen 2020 und 2023 sehr erfolgreich mit Jude Bellingham zusammengearbeitet. Der heute 21-Jährige war damals für rund 30 Millionen Euro von Birmingham City nach Westfalen gewechselt. Der Engländer entwickelte sich in Dortmund anschließend zum Weltklasse-Mittelfeldspieler. Real Madrid legte im Sommer 2023 über 100 Millionen Euro für den Nationalspieler der Three Lions auf den Tisch.

BVB droht prominente Konkurrenz

Laut "Sky" pflegt der BVB noch immer einen "intensiven Kontakt" zur Familie Bellingham.

Sollten die Schwarz-Gelben in Zukunft bezüglich Jobe Bellingham Ernst machen wollen, droht prominente Konkurrenz. Nach Angaben des TV-Senders sind "englische Top-Klubs" ebenfalls am Youngster des AFC Sunderland interessiert. Konkrete Namen werden in dem entsprechenden Medienbericht nicht genannt.