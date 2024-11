FC Bayern interessiert? Jetzt spricht der 100-Mio.-Mann

IMAGO/EMMA WALLSKOG

Viktor Gyökeres wird beim FC Bayern gehandelt

Viktor Gyökeres von Sporting dürfte derzeit die heißeste Aktie auf dem internationalen Stürmermarkt sein. Auch der FC Bayern hat angeblich ein Auge auf den 26 Jahre alten Schweden geworfen. Ihn selbst lassen die Spekulationen aber (noch) kalt.

"Darüber denke ich nicht nach und es ist mir auch egal. Das sind Gerüchte, nichts Konkretes", sagte Gyökeres gegenüber schwedischen Medien über einen möglichen Abgang aus Portugal. "Natürlich möchte ich die Saison bei Sporting beenden, ich genieße meine Zeit dort. Ich fühle mich nicht gestresst, wenn es um einen Wechsel in der Zukunft geht. Wir werden sehen, wann die Zeit gekommen ist."

In welche Top-Liga Europas es ihn zukünftig ziehen wird, will Gyökeres noch nicht prognostizieren. "Das ist für mich schwer zu sagen. Ich habe keine besondere Vorliebe. Wir werden sehen, ob es in Zukunft klappt, wie es sich dann anfühlt", so der Angreifer, der 2024/2025 bei herausragenden 23 Treffern in 19 Pflichtspielen für Sporting steht.

Um Geld geht es Gyökeres bei der Wahl seines zukünftigen Angreifers nach eigener Aussage nicht in erster Linie. Stattdessen wolle er "eine wichtige Rolle bekommen und regelmäßig spielen", so der Knipser. "Das ist das Wichtigste."

FC Bayern nicht der einzige Interessent

Beim FC Bayern soll Gyökeres genauso auf der Liste potenzieller Neuzugänge stehen wie beim englischen Rekordmeister Manchester United. Für einen Wechsel zum seit Jahren strauchelnden Premier-League-Schwergewicht würde sprechen, dass mit Ruben Amorim der ehemalige Erfolgscoach von Sporting seit Neuestem das Zepter im Old Trafford schwingt.

"Es ist sehr traurig, dass er Sporting verlassen hat, aber natürlich verstehen wir die Entscheidung. Er hat mir viel bedeutet, denn er hat mir eine Chance gegeben und mir sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln", sagte Gyökeres über den 39 Jahre alten Fußballlehrer.

Klar ist: Sollten der FC Bayern, United oder ein anderer Verein bei dem Shooting-Star Ernst machen, müsste dieser eine Menge Geld in die Hand nehmen.

100 Millionen Euro beträgt die Ausstiegsklausel in Gyökeres' bis 2028 datierten Vertrag bei Sporting. Für 75 bis 85 Millionen Euro wollen die Lissabonner ihn im kommenden Sommer ziehen lassen, hieß es zuletzt in Berichten über ein "Gentleman's Agreement" zwischen den Parteien.