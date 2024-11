Donyell Malen bereitet BVB-Abschied vor

IMAGO/Revierfoto

Donyell Malen war beim BVB zuletzt nur Reservist

Donyell Malen zählte bei Fuball-Bundesligist Borussia Dortmund schon im vergangenen Sommer zu jenen Spielern, die den Klub bei einem passenden Angebot hätten verlassen können. Sein BVB-Abschied dürfte aber nur aufgeschoben sein, der Niederländer hat den Schritt selbst eingeleitet.

Borussia Dortmunds Flügelstürmer Donyell Malen hat sich der Berateragentur Wasserman Football angeschlossen. Das gab die US-amerikanische Firma im Zuge der Länderspielphase bekannt. Beim Kurznachrichtendienst X veröffentlichte Wasserman Football dazu ein Video mit Highlight-Szenen des 25-Jährigen.

Dass der BVB-Star einen Wechsel seines Management angestrebt hat, war schon seit geraumer Zeit bekannt.

BVB-Verbleib nur "schwer vorstellbar"?

Malen war zunächst von Star-Beraterin Rafaela Pimenta, die sich unter anderem um die Belange von ManCity-Stürmer Erling Haaland kümmert, betreut worden. Ende 2023 entschied er sich dann zu einem Wechsel zur niederländischen Agentur Sports Entertainment Group.

Nun erfolgt die nächste Veränderung, die auch als Zeichen an potenzielle Interessent interpretiert werden kann, so etwa der "kicker" in seiner neuesten Ausgabe. Malen hoffe, gemeinsam mit der neuen Agentur "spätestens für die Transferperiode im Sommer" einen neuen Topklub finden zu können.

Es sei "schwer vorstellbar", dass der Holländer über den Sommer 2025 in Dortmund bleibt. Sein Vertrag läuft bei Schwarz-Gelb noch bis 2026.

Schon in der zurückliegenden Transferphase hätte er dem BVB Berichten zufolge gerne den Rücken gekehrt. Doch aus der Premier League, dem Wunschziel Malens, flatterten keine passenden Offerten ins Haus.

Malen unter Sahin oft nur Reservist

Die Dortmunder Borussia hatte den Angreifer im Sommer 2021 für satte 30 Millionen Euro von der PSG Eindhoven verpflichtet. Nach einer schwachen Debütsaison konnte er in den vergangenen zwei Spielzeiten durchaus seine Torgefahr unter Beweis stellen. Allerdings sind den BVB-Verantwortlichen immer wieder auch seine Leistungsschwanken ein Dorn im Auge.

Unter Cheftrainer Nuri Sahin stand Malen in 2024/25 erst viermal in der Bundesliga in der Startformation, trotz hoher Personalnot kam Donyell Malen gegen RB Leipzig, Sturm Graz und Mainz 05 nur von der Bank aus ins Spiel. "Bild" zufolge zieht man beim BVB inzwischen in Betracht, den Niederländer in der anstehenden Wintertransfer-Periode auf den Markt zu stellen, um mit den Einnahmen andere Kader-Baustellen angreifen zu können.

Das spanische Portal "Don Balón" brachte Malen jüngst mit dem FC Barcelona in Verbindung.