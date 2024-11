Bayer Leverkusen bestätigt bittere Hiobsbotschaft

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Bayer Leverkusens Victor Boniface fällt länger aus

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Top-Spieler Victor Boniface kehrte verletzt von seiner Länderspielreise zurück und wird sicher einige Wochen fehlen.

Double-Sieger Bayer Leverkusen muss mehrere Wochen auf seinen Angreifer Victor Boniface verzichten. Das bestätigte Cheftrainer Xabi Alonso am Freitagmittag auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim. Der Nigerianer habe sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen, eine genauere Diagnose nannte er nicht.

Bezüglich der Ausfallzeit blieb der Spanier vage. Sicher falle er für die Partien gegen Heidenheim und in der Champions League Salzburg (26.11.) aus, "vielleicht ein bisschen länger". Für genauere Angaben sei es "zu früh", ein Comeback in diesem Kalenderjahr ist aber wohl nicht gänzlich ausgeschlossen.

Die Verletzung hat der 23-Jährige jüngst im Länderspiel gegen Ruanda davongetragen. Boniface stand in dem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup in der Startelf, er wurde erst in der 89. Minute ausgewechselt. Nigeria verlor die Partie trotz Führung mit 1:2 (0:0).

Bayer Leverkusen setzt nun auf Patrik Schick

Für das Kontinentalturnier im nächsten Jahr in Marokko waren die "Super Eagles" mit elf Punkten aus den vorherigen fünf Spielen aber schon als Gruppenerster qualifiziert. Beim 1:1 (0:0) zuvor gegen Benin war Boniface für die Schlussphase eingewechselt worden.

Es ist nun schon das zweite Mal im laufenden Jahr, dass der Stürmer verletzt von einer Reise mit der nigerianischen Nationalmannschaft nach Leverkusen zurückkehrt. Im Januar hatte er sich etwa eine schwere Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, sogar eine Operation war anschließend notwendig geworden. In der Rückrunde verpasste Victor Boniface dadurch elf Bundesliga-Spiele, erst im Saison-Endspurt konnte er wieder eingreifen.

Für Chefcoach Xabi Alonso ist der neuerliche Ausfall ein herber Schlag. Auch in der laufenden Saison ist Victor Boniface bei Bayer Leverkusen im Angriff gesetzt. In zehn Liga-Partien erzielte er bislang sechs Tore.

Nun kommt es auf Patrik Schick an. "Wir brauchen ihn immer. Das ist keine neue Situation für uns. Er ist immer bereit zu spielen. Im Pokal und in der Champions League gegen Brest hat er es gut gemacht, auch in Bochum", lobte Alonso den Tschechen.