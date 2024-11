Sorgen um Top-Star bei Bayer Leverkusen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Bayer Leverkusens Victor Boniface (2. v. r.) droht auszufallen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 15:30 Uhr) einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Ein Top-Spieler kehrte verletzt von seiner Länderspielreise zurück.

Double-Sieger Bayer Leverkusen bangt um seinen Angreifer Victor Boniface. Wie das nigerianische Portal "ScoreNigeria" berichtet, hat sich der 23-Jährige im Länderspiel gegen Ruanda eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Boniface stand in dem Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup in der Startelf, er wurde erst in der 89. Minute ausgewechselt. Nigeria verlor die Partie trotz Führung mit 1:2 (0:0).

Für das Kontinentalturnier im nächsten Jahr in Marokko waren die "Super Eagles" mit elf Punkten aus den vorherigen fünf Spielen aber schon als Gruppenerster qualifiziert. Beim 1:1 (0:0) zuvor gegen Benin war Boniface für die Schlussphase eingewechselt worden.

Boniface fehlt Bayer Leverkusen wohl einige Wochen

Bitter für Bayer Leverkusen: Wie "ScoreNigeria" meldet, wird Victor Boniface nun einige Wochen ausfallen.

Bislang hat der amtierende Double-Sieger die Verletzung und den daraus resultierenden Ausfall nicht bestätigt. Wie "Bild" allerdings berichtet, konnte der Mittelstürmer nach seiner Rückkehr an den Rhein am Donnerstag nicht wie geplant am Training von Cheftrainer Xabi Alonso teilnehmen.

Fällt Boniface tatsächlich aus, wäre es das zweite Mal, dass der Stürmer verletzt von einer Reise mit der nigerianischen Nationalmannschaft nach Leverkusen zurückkehrt. Im vergangenen Januar hatte er sich etwa eine schwere Muskel-Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, sogar eine Operation war anschließend notwendig geworden. In der Rückrunde verpasste Victor Boniface dadurch elf Bundesliga-Spiele, erst im Saison-Endspurt konnte er wieder eingreifen.

Für Chefcoach Xabi Alonso wäre der neuerliche Ausfall ein herber Schlag. Auch in der laufenden Saison ist Victor Boniface bei Bayer Leverkusen im Angriff gesetzt. In zehn Liga-Partien erzielte er bislang sechs Tore.