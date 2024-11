Wilde Bayern-Gerüchte um BVB-Star

IMAGO/Ralf Treese

Julien Duranville (l.) vom BVB soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Julien Duranville gilt als eines der größten Talente von Borussia Dortmund. Der BVB-Youngster wird nun mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Wie das Portal "FootballTransfers" berichtet, steht Duranville beim FC Bayern auf dem Zettel. Demnach beobachten die Münchner den BVB-Profi ganz genau.

Trainer Vincent Kompany sei großer Fan des 18 Jahre alten belgischen Landsmanns, heißt es weiter.

In der jüngeren Vergangenheit hatte Kompany tatsächlich schon in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Schützling Duranville geschwärmt.

"Ich hatte das Glück, mit ihm in Anderlecht zusammenarbeiten zu können, als er 15, 16 Jahre alt war. Ich habe ihm zum Debüt gegen Club Brügge verholfen, als er gerade 16 wurde. Wir haben sofort seinen Einfluss erkannt, er hat das Spiel verändert. In diesem Alter ist so etwas sehr selten", sagte der Bayern-Coach im September gegenüber "DH Les Sports".

Borussia Dortmund hatte das Supertalent im Winter 2023 für immerhin 8,5 Millionen Euro von RSC Anderlecht verpflichtet. Aufgrund von immer wiederkehrenden Muskelverletzungen kam Duranville seither für den BVB aber lediglich auf sieben Einsätze bei den Profis, vier davon absolvierte er in der aktuellen Saison.

Im DFB-Pokal gegen den 1. FC Phönix Lübeck (4:1) gelang ihm nach Einwechslung jüngst sein erster Treffer für Schwarz-Gelb.

Auch Newcastle United scharf auf BVB-Star Duranville

Neben dem FC Bayern nennt "FootballTransfers" Newcastle United aus der Premier League als potenziellen neuen Arbeitgeber von Duranville. Von der Verletzungsanfälligkeit des zweimaligen belgischen A-Nationalspielers lasse sich das Duo nicht abschrecken.

Wie lange Duranville vertraglich noch an den BVB gebunden ist, ist nicht öffentlich kommuniziert. In Dortmund gilt das Juwel aber als nächster Spieler, der eine Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze einspielen könnte.