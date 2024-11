1. FC Köln nimmt BVB-Duo ins Visier

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

BVB-Youngster Julian Hettwer soll das Interesse des 1. FC Köln geweckt haben

Der U23 von Borussia Dortmund droht ein Ausverkauf. Zumindest stehen wohl drei Leistungsträger des BVB II vor einem Abschied. Gleich zwei Spieler sollen beim 1. FC Köln auf der Liste sein.

Laut den "Ruhr Nachrichten" stehen Julian Hettwer, Franz Roggow und Marcel Lotka spätestens im Sommer vor einem Abschied vom BVB. Vertraglich ist das Trio nur noch bis 2025 an den Revierklub gebunden. Auch im Winter könnten sich schon Wechsel anbahnen.

"Wir haben einige spannende Jungs, bei denen mich die Vertragskonstellation nicht wirklich glücklich macht", sagte Trainer Jan Zimmermann.

Dem Bericht zufolge hat der 1. FC Köln "großes Interesse" an Hettwer. Demnach haben Sport-Geschäftsführer Christian Keller und Effzeh-Scout Lennart Strufe den 21 Jahre alten Flügelstürmer beim jüngsten 3:1-Sieg des BVB gegen Erzgebirge Aue genauer unter die Lupe genommen.

Mit zwei Treffern avancierte Hettwer zum Matchwinner.

Weiter heißt es, dass die Kölner den Offensivmann am liebsten schon im Winter unter Vertrag nehmen würden. "Julian Hettwer macht jede Woche Werbung für sich selbst. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir da eine vernünftige Lösung finden werden", kommentierte Zimmermann die Gerüchte.

Ingo Preuß, sportlicher Leiter der Dortmunder U23, betonte: "Ich habe mich mit Julian in den nächsten Tagen verabredet. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler. Natürlich würden wir ihn gerne über den Sommer hinaus halten."

Hettwer selbst ließ seine Zukunft nach dem Sieg gegen Aue offen. "In unserer Mannschaft fühle ich mich sehr wohl", sagte er in der Mixed Zone. Ob er in der nächsten Saison weiter für den BVB spielt, wollte der Youngster nicht verraten: "Kein Kommentar. Dazu kann ich nichts sagen. Es ist alles offen."

Auch Franz Roggow im Visier des 1. FC Köln

Neben Hettwer sollen die Verantwortlichen des 1. FC Köln auch Franz Roggow beobachtet haben. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist ein Abgang des zentralen Mittelfeldspielers spätestens im Sommer so gut wie sicher.

Gleiches gelte für Torwart Marcel Lotka. Demnach buhlen mehrere ambitionierte Zweitligisten um die Dienste des 23-Jährigen.

Preuß deutete bereits an, dass die Zeichen bei Lotka nach der Saison auf Abschied stehen. "Ich befürchte, dass sich die Wege im Sommer trennen. Aber ich mache mir da keine Sorgen, dass er einen vernünftigen Verein findet", so der sportliche Leiter.