Ex-BVB-Star Reus spricht über Zukunftsplan

IMAGO/Alex Gallardo

Für den früheren BVB-Star Marco Reus (M.) läuft es in Los Anges

In der Western Conference der Major League Soccer (MLS) erreichte Marco Reus am Wochenende das Finale, ist nur noch zwei Siege vom großen Triumph entfernt. Nun hat der frühere BVB-Kapitän über den Titelkampf gesprochen und auch Einblick in seine nähere Zukunft gegeben.

Gelingt Marco Reus das, was ihm in der heimischen Bundesliga nie gelang, in diesem Jahr ausgerechnet im Ausland? Zwei Spiele und zwei Siege ist der ehemalige Profi von Borussia Dortmund noch vom Meister-Titel in der MLS entfernt.

Beim 6:2 gegen Minnesota United FC trug der Offensivmann am Wochenende eine Vorlage für Los Angeles Galaxy bei und zog so mit seinem nicht mehr ganz so neuen Klub ins Endspiel der Western Conference ein, wo jetzt Seattle Sounders FC auf Reus' und Co wartet. Der Sieger dieser Partie spielt dann gegen den Vertreter der Eastern Conference um die Meisterschaft.

"Das erste Mal im Playoffs-Halbfinale, heute war auch die Kulisse da und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht", blickte Reus bei "Sport1" auf das Spiel am Wochenende zurück und fügte an: "Für die Zuschauer war es eine torreiche Partie, es ging meistens hin und her und am Ende sind wir natürlich glücklich, dass wir jetzt im Finale stehen."

Dass seine Mannschaft nach dem frühen Aus von Messi-Team Inter Miami nun als Favorit auf den Titel gilt, macht Reus derweil keine Sorgen.

"Am Ende ist mir das eigentlich egal, ob wir Favorit sind oder nicht. Am Ende müssen wir noch zwei Spiele gewinnen, um Champions zu sein. Dementsprechend haben wir jetzt erst mal das Conference-Finale vor der Brust am Samstag und das wird schwer genug. Von daher liegt der Fokus jetzt auf Samstag", wiegelte der frühere BVB-Star ab.

MLS statt BVB: Titel hätte für Reus "große Bedeutung"

Dennoch habe der mögliche Meister-Titel in der MLS "natürlich eine große Bedeutung" für ihn, gab Reus zu, der in Dortmund zwar zweimal DFB-Pokalsieger wurde, die Meisterschaft aber nicht einfahren konnte.

"Am Ende bin ich natürlich auch hierher gekommen, um so erfolgreich wie möglich zu sein mit der Mannschaft. Wenn es nach so kurzer Zeit schon klappen könnte, das wäre natürlich schön", sagte er. Aus der Vergangenheit wisse er aber auch, dass er hart arbeiten müsse, um seinem Traum ein Stück näher zu kommen.

Wenn die Saison in - spätestens - zwei Wochen vorbei ist, dann will Reus sich voll und ganz auf den Urlaub und danach auf die Vorbereitung für 2025 fokussieren.

"Bis die neue Saison beginnt, ist dann nicht mehr allzu lang, wenn du wirklich ins Finale einziehst. Das ist am 7. Dezember und dann fängst du relativ früh im Januar wieder an", sagte er über die Zukunft in der MLS, wo er noch bis Ende 2026 bei LA Galaxy unter Vertrag steht.

"Von daher gilt es dann einfach, mit der Familie noch ein bisschen Zeit zu verbringen, Urlaub zu machen, die eigene Familie zu Hause zu besuchen und Freunde wiederzusehen", kündigte der 35-Jährige an.