DFB-Star beim FC Bayern auf dem Zettel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

David Raum (r.) von RB Leipzig wird beim FC Bayern gehandelt

Noch immer ist unklar, wie es für Alphonso Davies beim FC Bayern weitergeht. Sollte der Linksverteidiger den Bundesligisten verlassen, haben die Münchner offenbar schon zwei Nachfolger im Visier: Nationalspieler David Raum von RB Leipzig und Théo Hernández von der AC Mailand.

Laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" beschäftigt sich der FC Bayern mit David Raum von RB Leipzig. Konkret würden die Überlegungen aber nur werden, wenn Davies seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht verlängern sollte.

Weiter heißt es, dass sich Raum einen Wechsel zum FC Bayern durchaus vorstellen kann. Schon in Leipzig habe er ein gutes Verhältnis zu Sportvorstand Max Eberl, der zuvor als Geschäftsführer bei den Sachsen tätig war, gepflegt.

Als problematisch könne sich allerdings die angespannte Beziehung zwischen Eberl und RB-Boss Oliver Mintzlaff erweisen. Einfache Verhandlungen würde es für den FC Bayern wohl nicht geben.

Raum ist vertraglich noch bis 2027 an die Leipziger gebunden. Sein Marktwert wird auch 25 Millionen Euro taxiert. Dem Podcast zufolge würde der FC Bayern für einen Transfer aber wohl weitaus mehr zahlen müssen.

Ausgangspunkt für die Gerüchte sind Aussagen von Davis Raum selbst. Im "Bild"-Podcast "Phrasenmäher" wurde er auf einen möglichen Wechsel zum FC Bayern angesprochen. "Wenn ich ehrlich heraus sprechen würde, dann würde ich sagen, ich habe doch keine Ahnung, was nach der Saison passiert, aber ich habe hier Vertrag und es ist alles super", sagte er.

Auch Hernández weiter Thema beim FC Bayern

Als weiterer Kandidat für die mögliche Davies-Nachfolge wird Théo Hernández genannt.

Der französische Nationalspieler wurde in der Vergangenheit schon oft beim FC Bayern gehandelt. Laut "Bayern Insider" steht der 27-Jährige weiter auf dem Zettel der Münchner, Eberl sei grundsätzlich von der Personalie überzeugt.

Allerdings ruft Milan wohl mindestens 60 Millionen Euro für den Bruder von Ex-Bayern-Star Lucas Hernández auf. Eine Summe, die der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga wohl angesichts des geplanten Transfers von Florian Wirtz nicht investieren will.

Vertraglich ist Theo Hernández noch bis 2026 an die Italiener gebunden.

Der Vertrag von Alphonso Davies beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Eine Verlängerung soll aber wohl nicht gänzlich ausgeschlossen sein. Die Münchner sollen dem Kanadier angeblich ein Jahressalär von rund 14 Millionen Euro anbieten. Beide Parteien lagen in der Gehaltsfrage in den letzten Monaten dem Vernehmen nach noch zu weit auseinander.