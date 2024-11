Erst Horror-Start, dann Retter: Wilder Abend für Hummels

IMAGO/Alexander Canillas/SPP

Mats Hummels sicherte Rom das Remis

Erst unglücklich, dann gefeiert: Mats Hummels hat bei seinem Startelfdebüt für die AS Rom ein Auf und Ab der Gefühle erlebt.

Das Team von Trainer Claudio Ranieri trennte sich in der Europa League 2:2 (1:2) von Tottenham Hotspur und hat nach fünf Spielen nun sechs Zähler auf dem Konto. Hummels erzielte bei seinem ersten Spiel im Roma-Trikot über die gesamte Spielzeit spät den umjubelten Ausgleich (90.+1).

Der 35-Jährige hatte zuvor bei seinem dritten Einsatz für die Römer früh einen Foulelfmeter verursacht, den Heung-Min Son (5.) verwandelte. Der Ex-Frankfurter Evan Ndicka glich aus (20.), Brennan Johnson (33.) gelang die erneute Führung für die Gastgeber. Nach einer Ecke aber erzielte Hummels das 2:2, der Weltmeister von 2014 jubelte ausgelassen.

Rom punkte mit Hummels auf dem Rasen zum zweiten Mal, es war sein dritter Einsatz. Auf der Gegenseite kam der ehemalige Leipziger Timo Werner ab der 78. Minute zum Zug.

Manchester United feierte im zweiten Spiel den ersten Sieg unter Teammanager Ruben Amorim. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand bezwangen die Red Devils den norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt 3:2 (2:2). Der dänische Stürmer Rasmus Höjlund sorgte mit seinem Doppelpack für das erfolgreiche Heim-Debüt des Portugiesen.

Spitzenreiter Lazio Rom verließ erstmals in dieser Europa-League-Saison das Spielfeld nicht als Sieger und trennte sich torlos von Ludogorez Rasgrad. Athletic Bilbao festigte durch ein 3:0 (2:0) gegen IF Elfsborg seinen Platz in der Spitzengruppe und blieb unbesiegt. Ajax Amsterdam hingegen kassierte bei Real Sociedad San Sebastian (0:2) die erste Niederlage.