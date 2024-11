Vor Klassiker gegen Bayern: Das traut Matthäus dem BVB zu

IMAGO/Marc Niemayer

Lothar Matthäus äußerte sich zum Bundesliga-Schlager zwischen dem BVB und dem FC Bayern

Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) treffen sich Borussia Dortmund und der FC Bayern einmal mehr zum Klassiker in der Bundesliga. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem BVB dabei durchaus eine Überraschung zu.

Bis dato konnte kein Team dem FC Bayern in der Liga das Wasser reichen, die Münchner rangieren bereits mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze der Liga.

Dass Borussia Dortmund am Samstagabend die erste Mannschaft sein wird, gegen die der Ligaprimus in dieser Bundesliga-Saison eine Pleite bezieht, hält TV-Experte Lothar Matthäus durchaus für denkbar: "Die Dortmunder haben eine Chance, wenn sie mit einem großen Selbstbewusstsein spielen und Bayern auch mal unter Druck setzen. Der FC Bayern ist im Moment eigentlich in allen Spielen der Favorit. Aber Dortmund ist nicht chancenlos", sagte der Weltmeister-Kapitän von 1990 im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

Die Schwarz-Gelben weisen in der laufenden Saison eine blütenweiße West im heimischen Stadion auf, sind mit 18 Punkten aus sechs Partien die beste Heimmannschaft der Liga.

Matthäus sicher: Sahin hat seine Formation jetzt gefunden

Darauf verwies auch Matthäus, der selbst mit dem FC Bayern sieben Mal deutscher Meister wurde: "Sie haben zu Hause alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Sie scheinen mir auch stabiler geworden zu sein in den letzten beiden Spielen gegen Freiburg und Zagreb."

Ein Leistungsschub machte Matthäus beim BVB vor allem aus, seit das Team in veränderter taktischer Formation mit nur noch einem Sechser und zwei Achtern im Mittelfeld aufspielt.

"Ich bin der Meinung, dass Sahin jetzt ein bisschen seine Mannschaft gefunden hat. Nmecha war am Anfang der Saison gar nicht dabei, jetzt ist er auf der Sechs gesetzt. Sabitzer spielt ein bisschen offensiver, ähnlich wie Julian Brandt. Über die Flügel kommt hohe Geschwindigkeit, hinten steht man sicherer", benannte der 62-Jährige die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Spiel der Dortmunder.